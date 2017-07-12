Çok kısa ifadelerle 15 Temmuz

Mehmet Özmen

Hainliğin, ihanetin nasıl bir şey olduğunu geçen yıl bu günlerde gördük, yaşadık.

Derinden hissettik…

Öyle klasik bir darbe girişimi değildi bu atlattığımız hadise…

Mesele kolay bir şey değildi yani. Dilim varmıyor, fakat şayet başarılı olmuş olsalardı bu ülkenin haline o darbeciler bile acırlardı, bundan emin olabilirsiniz…

Bir vekilimiz ile yaptığım sohbetimiz sırasında kullandığı şu cümleyi hiç unutmuyorum…

“Mehmet Bey, şayet o gece başarmış olsalardı, Güneydoğu’dan PKK, Suriye tarafından da DEAŞ içeri girecekti. Ülkenin ne hale geleceğini var artık sen düşün…”

İşte mesele bu kadar basit. Nasıl bir badire atlattığımızı ben bu ifadelerden çok iyi anlıyorum.

15 Temmuz deyip geçmeyin; sadece içeride bulunup da asker içine sızmış üniformalı teröristleri değil, dış uzantılarının, o kişileri bugün koruyan ve kollayan Avrupa’nın, ABD’nin, İsrail’in bizzat içinde olduğu bir darbe girişimiydi bu yapılan…

15 Temmuz deyip geçmeyin; o gün hedefte olan Tayyip Erdoğan değildi, geçmişten bu güne kadar süregelen bir devlet geleneğimizdi gerçek maksatları. Millet olarak hepimizdik hedef olarak belirlenen…

15 Temmuz deyip geçmeyin; o gece milletin ayağa kalkması dünyaya, Avrupa’ya, dost düşman herkese karşı bir ibretti… Aynı zamanda en kutsal örnekti, “Türkler başardı, biz de onlar kadar inanırsak başarabiliriz” diyerek sokaklara dökülen Brezilya halkını gaza getiren…

Darbe acılarını hatırlayın…

Milletin bağrından çıkan Menderes’i darağacına gönderen…

Kuvvetle muhtemel; Özal’ı zehirleyen…

Sincan’da tankların yürümesi sonrasında MGK kararlarına mahkum edilen Erbakan’ı görevden uzaklaştıran…

Hep onlar değil miydi…

Bana göre ve aslında hepimize göre; Menderes’i asan da, Özal’ı zehirleyen de, Erbakan’ı istifaya zorlayan da, 15 Temmuz’un üst aklı değil miydi...

Kimse kusura bakmasın, artık size verecek kimsemiz kalmadı.

Ve şundan emin olun, artık bu millet uyandı…

İlimtepelinin SEDAŞ isyanı

Geçtiğimiz kış dönemi, ilimiz ve hatta Türkiye açısından son derece zorlu geçti. Yaşanan sağanak kar yağışı insanların büyük mağduriyet yaşamalarına neden oldu. Özellikle şehrin üst kesimlerinin ne derece mahrumiyet bölgesi olduğuna bu soğuk kış günlerinde bir kez daha şahit olduk.

Örnek olarak Körfez ilçemin İlimtepe Mahallesi ve Yukarı Hereke bölgelerini gösterebilirim…

Bu iki bölge de geçen kış dönemini ağır hasarlı şekilde atlattı. Miadını doldurmuş zihniyetin sahiplenip yenilemediği miadını doldurmuş elektrik direkleri bu bölgelerde bir bir devrildi. Kablolar yerlere serildi. Doğalgazla ısınma ihtiyacını karşılamak zorunda olan insanlar soğuk havaya mahkum edildi.

Sonra ise doğalgazlı kombiler kapatıldı, sobalar yeniden kuruldu. Zorlukların ardından güneş yüzünü yeniden göstermeye başladı, daha sonra ise devrilen direklerin tamiri başladı.

Fakat İlimtepe’den şöyle bir serzeniş geldi bize kadar…

Burada yaşayan insanlarımız yapılan yenileme çalışmalarına tepkili. Aslında onlar SEDAŞ’tan direkleri yenilemesini değil, enerji hatlarını yer altına alarak kalıcı bir çözüm üretmelerini istiyor.

Bunun için SEDAŞ’a yönelik bir tepki içindeler…

Aslında pek de haksız sayılmazlar. Bir iş yapılacaksa adam gibi yapılmalı. Zira oraya dikilen direk ne kadar yeni olursa olsun belli ki kar ve fırtına karşısında aciz kalabiliyorlar. Direk devrilmese bile kablolar üzerinde oluşan kar ve buz kütlesi ile kopup yola savrulabiliyor.

Haliyle bu durumun bir daha yaşanmaması için olayın kökten çözümle yer altına alınması fikri daha cazip geliyor, vatandaşımız açısından…

Zira İlimtepe ve Yukarı Hereke bölgesinde yaşayan her bir vatandaşımız geçen kış gibi o kadar uzun süre elektriksiz kalmak istemiyor.

SEDAŞ ve bu kurum ile görüşerek gaza getirecek kamu kurumlarının meseleye bu açıdan bakmalarını istiyor…