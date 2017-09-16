Çok yazık oldu!

Kocaelispor, sezonun üçüncü haftasında deplasmanda Tekirdağspor ile karşılaştı. Çorlu’da, sentetik sahadan oynanan maçı 90+2. dakikada Oğuzhan’ın attığı 1-0 kaybeden Kocaelispor bir kez daha son dakika şoku yaşadı

NELER KAÇTI, NELER!

Dengeli giden maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İlk 10 dakika içinde Kocaelispor gole yaklaştı. 38’de Tekirdağ net gol kaçırdı. İkinci yarıda ise Kocaelispor bir birinden net 4 gol pozisyonunu harcarken, kaleci Çağan maçın kahramanı oldu. Sefa ile 2, Hamza ve Burak Süleyman ile karşı karşıya goller kaçıran Yeşil Siyahlılar uzatma anlarında topu ağlarından çıkardı. Duran top sonucu 89’da oyuna giren Oğuzhan sağ çaprazdan topa sert vurdu ve Yusuf’un solundan fileleri gördü. Uşak maçında son saniyelerde yıkılan Kocaelispor, Tekirdağ’da da aynı tarifeyi gördü ve 1 puanda kaldı. Erdem ÖVÜÇ

Dk.90+4 Tekirdağspor kontra atağında rakip takım galibiyeti elde etti.

90+3 Tekirdağ 1 Kocaelispor 0

Dk 85: Hamza’nın şutunda yine Çağan kalesinde devleşti.

Dk.80: Burak Süleyman penaltı noktasında karambolde bir anda topa dokundu, kaleci son anda kurtardı,

Dk.79: Burak da yüzde yüz golde kaleciye nişanladı.

Dk 78: Hamza girer grimez vurdu, kalecide kaldı

Dk 76: Murat Bayşak, Mücaühit'in vuruyunda yüzde yüz golü kalemizden çıkardı

Dk. 74: Kocaelispor’da Kerem çıktı Mehmet Avcı girdi…

Dk. 69: Burak soldan yine ortaladı, üç kişi dokunamadı, yüzde yüz bir gollük pozisyon daha kaçtı.

Dk.66: Burak topu getirdi, ceza alanı içerisine kesti, top Sefa’nın ayağına dolandı. Kontra atak Tekirdağspor yüzde yüz golü Mücahit ile kaçırdı…

Dk.65: Kadir soldan ortaladı yakın mesafeden Sefa boş kaleye dokunamadı.

DK.56: Ünal sarı kart gördü.

Dk.34: İbrahim ortaladı, kalecimiz Yusuf Şenlik çıkarak Mücahit’ten önce bloke etti.

Dk.7: Mert Yavuz, sağdan ceza alanına doldurdu, Hamza kaleciyle karşı karşıya sert vurdu, kalecide kaldı.

Dk.5: Kadir Öge ceza alını içerisinde doldurdu, Sefa Narin aşırttı, ama boş kaleye giden topu Tekirdağ defansı çıkardı.

VE CEZA SONA ERDİ!

Kocaelispor, geçen sezon Altay ile oynanan 3. Lig Play-Off final maçının ardından aldığı cezaları sonunda tamamladı. Sultanbeyli deplasman ve Uşak iç saha maçlarında 12. adamın destek veremediği Yeşil Siyahlılar, Tekirdağ’da da yalnız kaldı. Bu maç ile birlikte tüm cezalarını çeken Kocaelispor, önümüzdeki Cumartesi akşamı 19’da başlayacak olan Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor karşılaşmasını taraftarı önünde oynayacak.

MÜNFERİT GİTTİLER

Çorlu Hasan Basri Saran Stadı’nda oynanan Tekirdağspor – Kocaelispor maçında, Tekirdağ emniyeti teyakkuzdaydı. İlçe girişlerinde kontrolü sağlayan emniyet, münferit olarak maçı izlemeye giden 41 plakalı araçları aradı.

SENTETİK ÇİM VE SICAK HAVA BUNALTTI

Kocaelispor’un Çorlu’da Tekirdağspor ile oynadığı maçta bunaltıcı hava ve sentetik çim iki takım futbolcularını da hayli zorladı. 32 derecelik sıcaklıkta oynanan mücadelede basit pas hataları dikkat çekti.

KLASİK KADRODAN TEK DEĞİŞİKLİK

Kocaelispor Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız, Tekirdağspor karşısına da klasik 11’den tek değişiklikle çıktı. Kalede Can yerine Yusuf yer aldı.Savunmada Fatih, Kadir, Murat Başak ve Ali Keten, önlerinde Kerem ile Mert, sağ Özbakır, solda Süleyman, forvete yakın bölgede ise Hamza ve Sefa ile sahaya çıkıldı. Sefa ve Hamza zaman zaman forvet hattında değişiklik yaptı.

LİSANSI ÇIKTI, KADROYA GİRDİ

Kocaelispor’da lisansı çıkarılan genç stoper Ferhat Ertukuş, Tekirdağ maçının 18 kişilik kadrosuna yer aldı. Onur Kandöken ve Öztonga bu hafta 18’de yer bulamadı.