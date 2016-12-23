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Çokan’dan Baykal eleştirisi: Eskiye rağbet olsa...

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Çokan’dan Baykal eleştirisi: Eskiye rağbet olsa...
AK Parti’nin verdiği bir anayasa değişikliği teklifi var. Bu konu çok ilginç tartışmalara da sebebiyet vermiş durumda. İktidar ve bu teklife sıcak bakan MHP’ye karşı, öneriye sıcak bakmayan CHP ve HDP…

CHP’nin anayasa değişikliğine neden hayır diyecekleri ile ilgili yaklaşımlarına Deniz Baykal açıklık getirecekmiş.

Bu konuda partinin sözcülüğünü Baykal yapacakmış.

İşte bu durum AK Parti’nin bu değişiklik konusunda ilimizdeki en gür sesi olan Av. Halit Çokan’ın dikkatinden kaçmamış.

Çokan, sosyal medyada ilginç itham ve sözlerle Baykal’ın sözcülüğünü eleştirmiş:

 

İşte o mesaj:

“CHP, Anayasa değişikliği ile ilgili Baykal’ı konuşturacakmış. Sonra ne mi olacak, değişiklik otomatik olarak geçecek. Sanki Baykal daha önce konkasördü, tüm yasa değişikliklerini ezip öğütüyordu. 10 seçim kaybetmiş Baykal o bilmediğimiz maharetlerini (!) seçimlerde gösterseydi ya... Hemen söylemek gerek, Baykal değil, CHP zihniyetini kurtaracak hiçbir cengaver yok. Millet ilelebet CHPye ‘dur’ dedi. Değil Baykal, tüm ağababalarınız bile demokratik değişimi engelleyemeyecek... CHP’nin anayasa değişikliklerine karşı koymak için Baykal tercihi çaresizliğini ortaya koyuyor. Ne demişler “Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı…”

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