Çolakoğlu Metalurji 2016 yılı ihracat şampiyonu

Çolakoğlu Metalurji, Çelik İhracatının Yıldızları Ödül Töreni’nde “Sıcak Yassı Mamul İhracat” kategorisinde 2016 Türkiye İhracat Şampiyonluğu Ödülü’ne, Tüm Ürünlerde En Çok İhracat” kategorisinde ise Türkiye İhracat Üçüncülük Ödülü’ne layık görüldü.

Çelik İhracatçıları Birliği 18 Eylül Pazartesi günü düzenlediği ‘’Çelik İhracatının Yıldızları Ödül Töreni’nde 2016 yılı ihracatının 4,8 milyar dolarını üstlenen üye firmalarına yönelik bir ödül töreni gerçekleştirdi. Törende 16 farklı ürün kategorisinde 48 ödül sahiplerini buldu. “Sıcak Yassı Mamul İhracat” kategorisinde 2016 Türkiye İhracat Şampiyonluğu Ödülü’ne, Tüm Ürünlerde En Çok İhracat” kategorisinde ise Türkiye İhracat Üçüncülük Ödülü’ne layık görülen Çolakoğlu Metalurji adına ödülü Genel Müdür Sn. Uğur Dalbeler teslim aldı.

Dalbeler: 6 yıldır aralıksız ihracat şampiyonuyuz

“Çolakoğlu olarak sıcak yassı mamül üretimine başladığımız andan itibaren aralıksız 6 yıldır ihracat şampiyonuyuz. Sanayinin temel girdisi niteliğindeki yassı sac üretimimiz sayesinde, yerli üretici kimliğimizle ithal ürün ikamesi de yaratmaktayız.” şeklinde söze başlayan Dalbeler, yaptığı konuşmada; Türk çelik sektörü ve ekonomisine sağladıkları pozitif katkı ve istihdamın, benimsemiş oldukları çevreci iş yapış biçimi ve sürdürülebilirlik vizyonuyla artarak devam edeceğini de belirtti.