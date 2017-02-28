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Çolakoğlu’ndan çok sert tepki!

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Çolakoğlu’ndan çok sert tepki!
Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Bayram Çolakoğlu, yaptığı yazılı bir açıklama ile HÖH Bulgaristan seçimlerinde Slavi Binev ile Kamen Petrov’u milletvekili adayı göstermesine tepki gösterdi.

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı Bayram Çolakoğlu, yaptığı yazılı bir açıklama ile Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin (HÖH) Bulgaristan seçimlerinde Slavi Binev ile Kamen Petrov’u milletvekili adayı göstermesine tepki gösterdi. Her iki ismin de Bulgaristan Türklerine karşı düşmanca tavırlar sergilediğini kaydeden Çolakoğlu, açıklamasında şu sözlere yer verdi:

 

“ALAY EDİYORLAR”

“HÖH kocaman bir yalandır ve bu durum artık tescillenmiştir. Bu hareket ATAKA’nın iki eski milletvekili Slavi Binev ile Kamen Petrov’u aday göstermekle düşüncesini ortaya koşmuştur. HÖH’ü, bu kişileri aday göstermekle Bulgaristan Türklerine, Müslümanlarına hakaret ettiği için kınıyoruz. Bu adaylıklarla milletimizle alay ediyorlar.”

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