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Çölyak 2. Çalıştayı Antalya'da gerçekleşti

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Çölyak 2. Çalıştayı Antalya'da gerçekleşti
16 Aralık’ta Manisa da düzenlenen 1. Çölyak Derneklerinin Çalıştayının sonuçlarından biri olan çalışmaların ikinci ayağı Batı Akdeniz Çölyak Derneği’nin organizasyonuyla Antalya’da gerçekleşti

Gluten içeren buğday, arpa, çavdar ve yulaflı gıdaların tüketilmesi ile tetiklenen Çölyak bilgilendirme çalıştayının ikinci ayağı Batı Akdeniz Çölyak Derneği Başkanı Sülbiye Şahinler’in organizasyonuyla Antalya’da gerçekleşti. Çalıştaya Kocaeli Çölyak Derneği Başkanı Nesrin Atar başta olmak üzere Antalya, İstanbul, Eskişehir, Manisa, Kocaeli, Elazığ, Bursa, Van, Çorum, İzmir, Adana, Şanlıurfa, Malatya, Denizli, Osmaniye illerindeki Çölyak Dernek Başkanları ve glutensiz Ada, Mina glutensiz, nuotil FSM Form Sağlık, Sinangil, Söke katılarıyla gerçekleşti.

 

KAMU SPOTU HAZIRLANACAK

Çölyaklıların hayatını kolaylaştırmak adına yapılması istenen kanun değişikliği için lobi çalışmalarının başlaması kararı alınan çalıştay da ayrıca devlet desteğinin arttırılmasına ve Çölyak farkındalığının arttırılması amaçlı kamu spotunun hazırlanmasına karar verildi. Glütensiz ürünlerle ilgili gıda koteksi ve gıda güvenliği maddelerinin güncellenmesinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çölyak ortak paydasında çalışmalar yürütme kararı alındı. Son olarak Türkiye’deki  Çölyak hastasının sayı ve istatistiklerinin belirlenip,Glütensiz ürünlere Çölyaklıların daha kolay ulaşabilmesi ve uygun fiyatlara alabilmesi için yapılacak çalışmalar konusunda fikir alışverişi yapıldı.

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