Çöp fabrikası konusunda nihayet “akademik ses” de çıktı

M.Tanzer Ünal

İyiden iyiye umudumu yitirmiştim…

Yeni çöp fabrikasının Umuttepe’de yapılmaması gerektiğini o kadar çok yazmış çizmiştim ki, yöre halkı ve muhtarlardan yazılarıma destek sesi çıkmış, asıl konuşması gerekenler ağzını açıp tek kelime konuşmamışlardı.

Kimlerdi görüş bildirmesi, tepki koyması gerekenler?

Sanayi ve ticaret odaları…

Sanayici ve işadamları dernekleri…

Çevre dernekleri…

Meslek odaları…

Tek bir kuruluştan dahi açıklama yapılmamıştı.

Ben de “Demek biz bu kadarız” deyip, olup bitenleri ümitsizlik içinde izler hale gelmiştim.

Önceki gün arkadaşlar, “Kocaeli Akademik Odalar Birliği, çöp fabrikasının Kartepe’de yapılmasına karşı” bilgisini verdiklerinde, ne yalan söyleyeyim, şaka yapıyorlar sandım.

Aldım haberi okudum, “Nihayet” dedim kendi kendime, “Nihayet!”

Demek çöp fabrikası konusunda doğruları gören ve söyleme cesareti gösteren başkaları da varmış!

İnşallah yakında diğer sivil toplum örgütleri de sessizliklerini bozarlar.

İnşallah hep birlikte halkımız için yapılacak bir yanlışın önüne geçeriz.

Bütün dileğim bu!

Bu kurumları alkışlıyorum

“Çöp fabrikası için Umuttepe’nin uygun olmadığı” açıklamasının altına imza atan Akademik Odalar Birliği üyelerini köşeme alıyorum ve kendilerini yürekten kutluyorum.

O cesur ve İzmit aşığı kurumların isimleri şöyle:

*Çevre Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi

*Kocaeli Tabip Odası

*Kocaeli Barosu

*Orman Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilciliği

*Ziraat Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilciliği

*Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi

*Kimya Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi

*Jeoloji Mühendisleri Odası Kocaeli Temsilciliği

*Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği

*Kocaeli Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası

*İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi

*Mimarlar Odası Kocaeli Şubesi

*Peyzaj Mimarları Odası Kocaeli Temsilciliği

*Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Doğu Marmara Temsilciliği

*Kocaeli Diş Hekimleri Odası

*Kocaeli Eczacı Odası

*Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası

*Elektrik Mühendisleri Odası

On binlerce üyesi olan 18 meslek odası bir araya gelmiş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ni bir yanlıştan döndürmek için rapor hazırlamış.

Rapor, uzun…

Rapor, bilimsel…

Rapor, aksine hareket edenleri töhmet altında bırakacak kadar net!

Rapordan kısa bir bölüm

Fazla kafa karıştırmak istemiyorum.

Raporun şu bölümü, çöp fabrikasının Umuttepe’de yapılması halinde nelere yol açabileceğini çok net anlatıyor:

“Kocaeli’de 32 yıllık gözleme göre, yıllık en fazla esen rüzgâr 3411 ile SE (Güneydoğu), daha sonra 3265 ile WNW (Batı Kuzeybatı) yönünden gelmektedir. Bu veriler dikkate alındığında Kocaeli’de hâkim rüzgârlar şehrin kuzeyinden güney ve güneybatı istikametine doğrudur. Bu özellikleri nedeniyle de Umuttepe’de öngörülen alan uygun bir yer değildir. Güneydoğu rüzgârları, Tahtalı Göleti ve etrafındaki yaşam alanları, Batı Kuzeybatı rüzgârları ise İzmit merkez ve Sepetçi Göleti ve Kandıra yolu civarındaki yerleşim yerlerini etkileyecektir.

Atık yakma tesisleri, sayısız toksik kimyasallar yayabilmektedir. Tesislerden atmosfere verilen emisyonlar, hava akımlarıyla çok uzaklara gidebilmekte, havadan yeryüzüne inip toprağa çökelmekte, yüzey sularına karışabilmekte, buharlaşma yoluyla tekrar sudan havaya geçebilmektedir. Kül ve cüruflardaki kirleticiler depolama alanlarındaki toprağa, oradan sızıntı sularıyla yeraltı sularına karışabilmektedir.

Yakma ile ortaya çıkan ve Dünya Kanser Araştırma Enstitüsü tarafından kanserojen olarak tanımlanan PCDD/PCDF (Dioksin/Furan) ve benzeri bileşikler, PAH, sayısız uçucu organik bileşik, ağır metaller gibi kimyasalların çoğu kalıcı, biyobirikimli (yaşayan organizmaların dokularında biriken) ve toksiktir. Bu üç özellik, onları insan sağlığı için tehlikeli olan kimyasallar sınıfına sokmaktadır. Bu bileşiklerin etkisiyle solunum yolu hastalıklarında artış, yetişkinlerde ve çocuklarda astımın alevlenmesi, akciğer fonksiyonlarında bozulma ile ilişkilendirilebilir.”

Büyükşehir, bu sevdadan vazgeçmeli!

Raporun tümünü okudum.

Kocaeli Akademik Odalar Birliği, üyelerinin ağırlığı ve ciddiyetiyle ötüşen bir rapor hazırlamış.

Dört dörtlük!

Bence bu işin artık hiç “yoruma açık” yönü yok.

Bu kadar meslek odası bir araya gelip, “Çöp fabrikası Umuttepe’de yapılmamalıdır” diyorsa, halk ve halk adına konuşan muhtarlar çöp fabrikasını burada istemiyorsa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu sevdadan vazgeçmeli.

Umuttepe unutulmalı, arayışlar başka yörelere kaydırılmalı.

En doğrusu bu!

Halkın parasıyla, halka inat, halka zarar verecek bir şey yapılmaz, yapamazsın, yaptırmazlar.

Çöp fabrikasıyla ilgili gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz.

Saldırgan

Çarşamba akşam “son dakika” haberi olarak geçti…

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ni benzin dökerek ateşe veren saldırgan yakalanmış.

İyi güzel de…

“Pezevenk Müjdat’a büyük şok” başlığı atan medya saldırganı ne olacak?

Medya saldırganı da en az benzin bidonlu saldırgan kadar vahşi değil mi?

Kılıçdaroğlu’na o zaman “Gafil” demişlerdi

Hatırlarsanız…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bir zamanlar “bozkurt işareti” yapmıştı.

O zaman MHP Genel Merkezi küplere binmiş, Kılıçdaroğlu’nun bu hareketini “gayri samimi” bulmuş, seçmenine “Sizi aldatacaklarını mı zannediyorlar? Bu gafillere derslerini vereceksiniz” çağrısını yapmıştı.

Şimdi…

Bu defa AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım “bozkurt işareti” yaptı.

Yaptı da MHP Genel Merkezi’nden çıt yok!

Neden çıt yok?

Çünkü MHP, artık eski MHP değil.

Bozkurt’unu da kaybetti…

Ruhunu da.