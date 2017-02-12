Çöp fabrikasının yerini incelediler

İZAYDAŞ, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) öncülüğünde, oda başkan ve yöneticilerini ağırladı.

Hayat, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’ne 5 kilometre uzaklıktaki İzmit Orman Depo alanı mevkiinde yer alacak çöp fabrikası proje sahasını yerinde inceledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği(KYÖD) öncülüğünde, oda başkan ve yöneticilerini ağırladı. Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de katıldığı ziyarette İZAYDAŞ’ın faaliyetlerinin yanı sıra gündemde olan evsel atık yakma ve enerji üretim tesisi projesinin detayları ele alındı.

BÜYÜKŞEHİR VE STK’LAR BİR ARADA

Programda, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Kemal Altunel, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Necmi Kahraman, İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Genel Müdür Yardımcıları Bayram Karakuş ve İsmail Uludağ, Yakma Tesisi Müdürü Şahan Dede, Düzenli Depolama Alanları Müdürü Mahmut Kıldize, Depolama Alanları Şefi Bilge Girgin, Proje Şefi Onur Uludağ ve Çevre Yönetim Sistemleri Sorumlusu Aysun Saraç ev sahibi olarak yer alırken, ziyarete KYÖD Başkanı Mehmet Toker, Orman Mühendisleri Odası ve Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği temsilcisi Dr. Mustafa Zengin, Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ahmet Sözen, Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Müdürü Gültekin Keskin, Kocaeli Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcısı Tülin Keçeci Güngör ve Kocaeli Tabip Odası yönetiminden Op. Dr. Orhan Fındık katıldı.

SUNUM VE TESİS TURU

Şirketin faaliyetleri ve tesislerin anlatıldığı tanıtım filmi ile başlayan toplantı bölümünde İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, yaptığı sunumla tüm teknik detayları açık bir dille anlattı. Sektörel yatırımlar ve tesis modernizasyon çalışmaları ile atık bertarafından enerji üretimine kadar İZAYDAŞ’ın bugün rekor rakamlara ulaştığını kaydeden Saraç, verilen hizmet ve yapılan işlerin çevre ve toplum sağlığı için hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi. Daha sonra İZAYDAŞ tesislerinde bir saha turu da gerçekleştiren heyet, tüm çalışmaları ve yatırımları yerinde görme ve inceleme imkânı buldu. İZAYDAŞ’ın mevcut durumunu ve faaliyetlerini çok olumlu bulduklarını belirten KYÖD heyeti, bu ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi, Büyükşehir ve İZAYDAŞ yetkililerine teşekkür etti.

YENİ PROJENİN YERİ GÖRÜLDÜ

Ziyaret programının son bölümünde ise evsel atık yakma ve enerji üretim tesisi projesinin yerine inceleme gezisi vardı. KYÖD Başkanı Mehmet Toker ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, daire başkanları ve İZAYDAŞ yöneticileri ile birlikte Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’ne 5 kilometre uzaklıktaki İzmit Orman Depo alanı mevkiinde yer alacak çöp fabrikası sahasını yerinde inceledi. Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç burada yaptığı açıklamada, “Kurulacak bu tesisin yeri, üç ayrı üniversite tarafından teknik, ekonomik ve çevresel faktörlere bakılarak belirlendi. Kuzeyden güneye, doğudan batıya bütün alternatifler ele alındı. Tesisin yeri belli olana kadar, bilimsel, şeffaf ve katılımcı yöntemle çok detaylı bir çalışma izlendi” diye konuştu.