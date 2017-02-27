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Çorba çeşmeleri Diyadin’de akmaya başladı

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Çorba çeşmeleri Diyadin’de akmaya başladı
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın, İçişleri Bakanlığı ve Ak Pati Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Ağrı’nın Diyadin Belediyesinde görevlendirilmesi üzerine bölgede çalışmalar başladı.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın Diyadin Belediyesinde yaptığı çalışmalar kapsamında Diyadin’de çorba çeşmeleri kuruldu. Başkan Doğan’ın İzmit’te 2012 yılında faaliyete geçirdiği ve yoğun ilgi sonucunda sayısı 7’ye çıkartılan çorba çeşmeleri, Diyadin’de de hizmete girdi. Diyadin’in 2 ayrı noktasında bulunan çeşmelerden her gün yüzlerce vatandaş sıcak çorba içiyor. Ücretsiz olan çorba çeşmelerine Diyadin halkının büyük ilgi gösterip çok sevdikleri bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Doğan, “Ülke olarak iç ve dış tehditler nedeniyle zor günler geçirmekteyiz. Yaşanan bu zor süreçten özellikle Doğu ve Güneydoğu’daki halkımızın çok daha fazla etkilendiğinin farkındayız. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve başbakanımız olmak üzere, devletimiz ülke genelinde olduğu gibi Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yaşanan olumsuzlukları gidermek adına bir çalışma başlattı. Hükümetimiz, bölgeye gerekli tüm yatırımları yaparken, biz de halkımıza destek olmak, şehrimizde yaptığımız örnek çalışmaları bölgede de uygulamak adına görevlendirildik” dedi.

 

"DİYADİN OLMAZSA İZMİT DE OLMAZ"

Sözlerine Diyadin olmazsa İzmit’te olmaz diyerek devam eden Doğan, “Biz, Diyadin olmazsa İzmit’te olmaz düşüncesiyle bu şehrimizi sahiplendik. Şehrimizde hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızı bir bir Diyadin’de geçirmeye başladık. Türkiye’de ilk defa İzmit Belediyemiz tarafından hayata geçirdiğimiz ve birçok şehirde örnek alınan çorba çeşmesi projemizi Diyadin’de de yaptık. Cuma günü itibariyle Diyadin’le vatandaşlarımız sabah sıcacık çorbalarını içebiliyorlar. Köyden hayvanını satmak için gelen amcamız, hastaneye gelen teyzemiz, dedemiz, sabah okula giden yavrularımız bu hizmetten faydalansın istiyoruz. Çorba çeşmelerimiz bölge halkına hayırlı olsun” şeklinde konuştu. Bölge sakinleri, çorba çeşmeleri için Başkan Doğan’a teşekkür ettiler.

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