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Çorlu’ya 20 otobüs…

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Çorlu’ya 20 otobüs…
Maç maç ilerleyen BAL 12.Grup zirve takipçisi Gebzespor, şimdi Çorlu'yu gözüne kestirdi.

Taraftarlar bugünkü maçın ardından 'Çorlu'ya 15 otobüs' tezahüratı yaparken, Başkan İlker Çakır elleriyle 20 otobüs işareti yaparak Çorlu'ya çıkarma yapacaklarının mesajını verdi. Gebzespor’da görmeyi özlediğimiz farklı bir sevinç vardı. Uzunköprü karşısında alınan galibiyet, rakiplerin de puan kaybetmesiyle yerini coşkuya bıraktı. Futbolcular maçın ardından taraftara koşarken, sahaya inen Başkan İlker Çakır da bu mutluluğa ortak oldu. Futbolcular, Başkan Çakır’ı havaya fırlatırken, taraftarlar ise Çorlu deplasmanı için ‘Çorlu’ya 15 otobüs…’ şeklinde tempo tuttu. Elleriyle 20 otobüs işareti yaparak Çorlu'ya çıkarma yapacaklarının mesajını veren Başkan Çakır ardından taraftarlara 3’lü çektirdi.

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