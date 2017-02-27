COSME’den 2017 için 304 milyon Avro bütçe

Avrupa Birliği’nin işletmelerin ve KOBİ’lerin rekabet edebilirliğini artırmaya yönelik toplamda 2,3 milyar Avro bütçeli programı COSME’nin (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği) 304 milyon Avro bütçeli 2017 proje başvuruları başladı

Yıllık yayınlanan iş programları vasıtasıyla uygulanan, 7 yıl için toplamda 2,3 milyar Avro bütçeli Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı’nın (COSME) 2017 Çalışma Programı için proje teklif başvuruları başladı. Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında imzalanan COSME Anlaşması çerçevesinde ülkemizde KOSGEB tarafından koordine edilen COSME Programı ile ilgili açıklama yapan Kocaeli Ticaret Odası Genel Sekreteri Mert Anlıpak, “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) Avrupa Birliği tarafından 2014- 2020 yıllarını kapsayacak şekilde, KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik olarak uygulamaya konulmuştur. COSME Programı ile işletmelerin rekabet edebilirliğini ve sürdürebilirliğini güçlendirmek, girişimcilik kültürünü teşvik etmek ve KOBİ’lerin büyümesini sağlamak amaçlanmakta olup, 7 yıllık program dönemi için 2,3 milyar Avro bütçe tahsis edilmiştir.

2017 YILI BÜTÇESİ 304 MİLYON AVRO

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasındaki COSME Anlaşması ile KOSGEB, COSME Programı’na ilişkin Ulusal Koordinatör Kuruluş olarak yetkilendirilmiştir. Ülkemizin COSME Programından etkin bir şekilde yararlanması, proje teklif çağrılarına başvuru ile proje uygulama süreçlerine teknik destek sağlanması, projesi kabul edilen yararlanıcılara ait bilgilerin izlenmesi hususları yine KOSGEB’in öncelikleri arasında yer almaktadır. Yıllık yayınlanan iş programları vasıtasıyla uygulanan COSME Programı’nın 2017 Yılı Çalışma Programı çıkılacak çağrılara ilişkin bir yol haritası niteliğinde olup, 304 milyon Avro bütçe ile 25 faaliyeti kapsamaktadır.

BAŞVURU VE BİLGİ İÇİN

Kurum ve kuruluşların söz konusu çalışma programı kapsamında uygun proje teklif çağrılarına başvurmaları ve süreç ile ilgili gelişmeler hakkında KOSGEB ile bilgi paylaşmaları ülkemizin menfaatleri doğrultusunda gerekli adımların atılabilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu kapsamda KOSGEB (http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6080/cosme-2017-calisma-programi) ile Avrupa Komisyonu’nun (http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/20283) web sayfalarında yayınlanan COSME 2017 Çalışma Programı çerçevesinde proje teklif çağrılarına başvuracak kurum/kuruluşların teknik destek gereksinimlerini ve desteklenmeye hak kazandıkları projeleri ile ilgili bilgileri KOSGEB AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’na ve abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr adresine iletmeleri gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.