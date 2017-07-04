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Çubuklu Bala Özkul’a emanet

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Çubuklu Bala Özkul’a emanet
İlimizin genç antrenörlerinden Cihan Özkul’un önümüzdeki sezon çalıştıracağı takım belli oldu.

Özkul, Süper Amatör Lig hedefi ile yola çıkacak olan 1. Amatör Lig takımı Çubuklu Balaspor ile anlaştı.

 

8 TEMMUZ’DA TOPLANTI VAR

Çubuklu Balaspor geçtiğimiz sezon Akmeşespor’u namağlup şampiyon yapan genç teknik adam Cihan Özkul ile anlaştı. Özkul göreve gelir gelmez transfer çalışmalarına da başladı. Yeşil Beyazlı ekibin tek hedefi Süper Amatör Lig’e yükselmek. Bu arada 8 Temmuz Cumartesi günü kulüp lokalinde geniş çaplı bir basın toplantısı düzenlenecek ve başkan Murat Malçok yeni sezon ile ilgili değerlendirmeler yapacak. Toplantıda kongre kararı ile ilgili de bilgi verilecek.

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