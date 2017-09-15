Çubuklu Bala’dan duygusal mesaj

1. Amatör Lig takımlarından Çubuklu Balaspor Kulübü’nden teknik adamları Turgay Çoban için duygusal bir açıklama yapıldı.

İŞTE O AÇIKLAMA…

Çubuklu’nun çocuğu oldu Gugu. İsmi hep camianın kahramanı olarak haykırıldı, sevildi, alkışlandı. Onurlu insan olarak ve en önemlisi adam olarak 6 yıl üst düzey futbol oynayarak emek verdi bu kulübe. Bazen ayrılıklar oldu ama o yuvasını biliyordu ve tekrar bu kulübe geleceğinden de emindi. O yüzden hep camiasıyla bir ve bütün oldu. Hiç sevmekten de vazgeçmedi. Bu kulübe bağlılığından da ödün vermedi. Artık zamanı geldi ve efsanesi olduğu Çubuklu Bala'ya teknik direktör olarak geri döndü. Hocamız Turgay Çoban'a bütün Çubuklu Bala camiası olarak dün olduğu gibi bu günde sonsuz güveniyoruz ve başarılılar diliyoruz.