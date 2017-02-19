Cüceloğlu: Empati yapmalıyız

Gebzelilerle bir araya gelen ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, büyüklerin çocukları ciddiye almamasına değinerek, “Empati yapmalıyız” dedi

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Doğan Cüceloğlu ve Polat Doğru Gebzeliler ile bir araya geldi. ‘Geliştiren Anne-Baba’ konulu seminer veren Psikolog Doğan Cüceloğlu, konuşmasında büyüklerin çocukları ciddiye almamasına değindi.

“EMPATİ YAPMALIYIZ”

Empati eksikliğine vurgu yapan Cüceloğlu, “Çocuk babasına bir şey soruyor heyecanla, çünkü onun için önemli bir şey ama baba için hiçbir anlamı yok ve çocuğa sus diyor. Anneye dönüyor anne çocuğu geçiştiriyor. Halbuki her insan hayatında heyecan duyduğu şeyleri paylaşmak ister. Ve insanın heyecan duyduğu şey her yaşta farklı olur. O yüzden empati yapmalıyız. Unutmayın ki insan hayatında güzel, heyecan duyduğu olayları paylaşabildiği kişi sayısı kadar zengindir” ifadelerini kullandı.