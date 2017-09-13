Çukurbağ’da delegeler belli oldu

CHP İzmit İlçe, mahalle delege seçimlerine bugün itibariyle devam etti. İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya başkanlığında gerçekleşen seçime Çukurbağ Mahallesi tek listeyle girdi. Saat 13:00'te başlayan seçimlerde üyeler delegelerini belirlemek için parti binasına gelerek oylarını kullandı. 104 kişinin oy kullanma hakkı bulunan Çukurbağ’da 5 kongre delegesi seçilirken 19 önseçim delegesi seçildi. Selin BECER
ÇUKURBAĞ MAHALLESİ
Kongre delegeleri
Hülya Küsmez, Yetkin Kunter, Mustafa Kemal Kuşkan, Ömriye Sözer, Celal Balkaya
Önseçim delegeleri
Günay Gülcü, Füsun Güliz Kunter, Filiz Tukuş, Sefa Sözer, Nurcan Çelik, Zeki Kıvanç Kunter, Filiz Günister, Hava Hamarat, Orhan Karakuzu, Ferhat Sakalılar, Kamuran Saraç, Atilla Özsoydaş, İmran Sezer, Birol Uzun, Onur Kırış, Uğurcan Üçcan, Gürkan Oral, Suat İbrahim Bölek, Cem Sözeri