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Çukurbağ’da delegeler belli oldu

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Çukurbağ’da delegeler belli oldu
CHP’de İzmit Mahalle delege seçimleri bugün de Çukurbağ Mahallesi seçimleriyle devam etti. Çukurbağ’da 5 kongre delegesi seçilirken 19 önseçim delegesi belirlendi

CHP İzmit İlçe, mahalle delege seçimlerine bugün itibariyle devam etti. İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya başkanlığında gerçekleşen seçime Çukurbağ Mahallesi tek listeyle girdi. Saat 13:00'te başlayan seçimlerde üyeler delegelerini belirlemek için parti binasına gelerek oylarını kullandı. 104 kişinin oy kullanma hakkı bulunan Çukurbağ’da 5 kongre delegesi seçilirken 19 önseçim delegesi seçildi. Selin BECER

 

ÇUKURBAĞ MAHALLESİ

Kongre delegeleri

Hülya Küsmez, Yetkin Kunter, Mustafa Kemal Kuşkan, Ömriye Sözer, Celal Balkaya

 

Önseçim delegeleri


Günay Gülcü, Füsun Güliz Kunter, Filiz Tukuş, Sefa Sözer, Nurcan Çelik, Zeki Kıvanç Kunter, Filiz Günister, Hava Hamarat, Orhan Karakuzu, Ferhat Sakalılar, Kamuran Saraç, Atilla Özsoydaş, İmran Sezer, Birol Uzun, Onur Kırış, Uğurcan Üçcan, Gürkan Oral, Suat İbrahim Bölek, Cem Sözeri

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