Çulcu’yu unutmadılar

Merkez Hakem Komitesi Eski Başkanı, TFFHGD Genel Merkez Başkanı, FIFA Kokartlı Eski Kocaeli Bölgesi Hakemi Mustafa Çulcu’ya tebrik yağmaya devam ediyor.

Merkez Hakem Komitesi Eski Başkanı, TFFHGD Genel Merkez Başkanı, FIFA Kokartlı Eski Kocaeli Bölgesi Hakemi Mustafa Çulcu’ya tebrik yağmaya devam ediyor. TRT 1’de hafta sonları yayınlanan Teknik Analiz programında yaptığı hakem ve pozisyon yorumları ile herkesin beğenisini kazanan ve gündem belirleyen Çulcu, Körfez’de de unutulmadı.

PASTA KESTİLER

Körfez Belediyesi Spor Danışmanı Metin Özkan’ın Körfez Gençlerbirliği Tesisleri’nde düzenlediği maç öncesinde bir araya gelen ilçe protokolü, spor adamları, akademisyenler, fabrika müdürleri, siyasiler, eski futbolcular ve spor adamları Çulcu’nun etrafında toplanarak değerli hakem hocasına yeni görevinde başarı dilediler. Adına pasta kesilen Çulcu, kendisine yapılan jestten ötürü Metin Özkan ve arkadaşlarına teşekkür etti.