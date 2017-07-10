Cumhurbaşkanı Akıncı, Kocaeli'ye geliyor

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve KTTO Başkanı Fikri Toros Kocaeli'ye gelecek

Kocaeli Sanayi Odası'nın yarın saat 10.00'da yapılacak olan Temmuz ayı meclis toplantısına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumrhubaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros katılacak. Akıncı'nın ve Toros, toplantıda konuşma yapacak.

Toplantı gündemi şu şekilde:

Açılış ve yoklama

14 Haziran 2017 tarih ve 50 sayılı Meclis Toplantı Zaptı ve Karar Özeti’nin onaylanması.

2017 Haziran ayı Mizanının görüşülmesi ve onayı.

Aylık faaliyet raporunun görüşülmesi.

Meslek Komiteleri sunuşları.

Teklif ve temenniler.

Gelecek toplantı tarihinin tespiti ve kapanış.