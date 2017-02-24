Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'ye gelecek

Ankara’da gerçekleştirilecek lansman toplantısına katılmadan önce parti binasında açıklamalarda bulunan İl Başkanı Ceyhan, “Alanlara tamamen inmemiz 4-5 Mart gibi gözüküyor. Cumhurbaşkanımızın Mart ayı ortalarında gelmesini bekliyoruz” dedi.

Ankara’da yapılacak olan lansman toplantısına katılmadan önce parti binasında açıklamalarda bulunan AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “SKM’lerimizi kurduk. 16 Nisan’da yapılacak olan halk oylaması öncesi bizler hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Kentteki seçim stratejilerimizi değerlendirerek teşkilatımızın eğitimlerini tamamlamak için çalışmalar yürütüyoruz. 7 Haziran’da eksik yaptığımız eğitim konusunun üzerinde durduk. Hayırcı cephenin yapmış olduğu iftiraların yersiz olduğunu anlatmaya odaklandık. 12 ilçemizde belirlediğimiz eğitimcilerimizle etkinlikler gerçekleştirdik. İlçe başkanlarımız mahalle mahalle eğitimlerini yapıyor. Alanlara tamamen inmemiz 4-5 Mart gibi gözüküyor. O tarihe kadar vatandaşımıza neden evet diyeceğimizi anlatacağız. Takvim kısaldı. Yaklaşık 50 gün kaldı” dedi.

“MİLLET BİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAKTIR”

Cumartesi günü 11’de 44 otobüslük bir kampanyaya teşkilatımızla Ankara’ya gideceklerini açıklayan Ceyhan, “Kocaeli’nin coşkusunu o toplantıda göstereceğiz. O toplantıdan sonra nasıl bir çalışma yürüteceğiz, bunlara son şeklini vereceğiz. 18 maddenin geleceğimiz için ne kadar önemli olduğunu milletimize anlatacağız. Bizi 15 yıldır hiç yalnız bırakmayan milletimizin sandıkta da yine yalnız bırakmayacağını düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

“BBP’YE HAYIRLI OLSUN”

BBP’nin kongresi de hayırlı olsun diyen İl Başkanı Ceyhan, “Nihat beye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Gönen beye de hayırlı olsun. Mart ayında benim ev sahipliğinde il başkanlarımız toplanacak. Şeref beye de davet götüreceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

CUMHURBAŞKANI MART’IN ORTASINDA GELİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilimizde yapacağı mitingin tarihinin netleşmediğini belirten Ceyhan, “Cumhurbaşkanının Mart ortalarında gelmesi muhtemel. Kesin tarih söz konusu değil. Cumhurbaşkanımızı Kocaeli’de her halükarda ağırlayacağız. Bu lansmandan sonra genel merkez miting programlarını paylaşır. Büyük ihtimalle Perşembe Pazarı’nda evetle ilgili en güçlü mitingimizi yaparak Kocaeli’nin heyecanını paylaşacağız Cumhurbaşkanımızla” dedi.

“EVET DİYENLER BİR ARAYA GELEBİLİR”

MHP ile ortak çalışma yürütüp yürütmeyeceklerinin sorulması üzerine değerlendirmelerde bulunan AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Kocaeli nezdinde biz diğer siyasi partilerle uyumlu çalışmalar yapıyoruz. Her parti kendi çalışmasını yapacaktır. Genel olarak prensip partilerin kendi tabanlarına yönelik çalışmalar yapmasıdır. Evet platformunda diğer siyasi partilere oy veren ama evet diyecek insanlara yönelik de kampanya yapabilir. CHP, HDP ve diğerleri hayır için bir kampanya yapabiliyorsa evet diyen partilere oy veren insanlarda bir araya gelebilir. CHP içerisinde evet olabileceği gibi AK Parti içerisinde de hayır diyen olabilir. Ama bir kişi hayır diyorsa onun eksikliğini biz kendi içerimizde yaşarız” dedi.

“HERKES MİLLETE SAYGI DUYACAK”

Hayır diyen herkes teröristtir demek hakkım yok. Hayır söyleyenlerin safını söylerken alınganlık göstermesi anlamsızdır. Tek adam diyen, ülke parçalanır diyen onlar, biz HDP ile berabersiniz dediğimizde biz terörist miyiz diyenler var. Bu işler hikaye işler. Milletimiz fotoğrafı net bir şekilde görüyor. CHP’nin ipliği pazara çıkmıştır. Bu millet ne karar verdiyse başımızın üstünedir. Herkes milletin verdiği karara saygı duyacak. Serkan BORLAK