Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa değişiklik teklifini onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle: “Sayın Cumhurbaşkanımız, 6771 sayılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u, Anayasanın 175’inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa göndermişlerdir.”