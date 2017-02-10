Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa değişiklik teklifini onayladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle: “Sayın Cumhurbaşkanımız, 6771 sayılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u, Anayasanın 175’inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince halkoyuna sunulmak üzere yayımlanması için Başbakanlığa göndermişlerdir.”
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Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu onayladı.
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