Cumhurbaşkanı'nda Karaosmanoğlu'na ödül

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, sosyal risk grubundaki çocukların eğitim aldığı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi projesiyle ödül aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, sosyal risk grubundaki çocukların eğitim aldığı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezini projesini başlatmıştı. Okula devam sorunu yaşayan ve toplumla uyum sağlamalarında eksiklik hisseden çocuklar için hayata geçirilen proje, kendilerinin ve ailelerinin sosyo-ekonomik, fiziksel ve eğitim gibi ihtiyaçlarına yönelik gerekli çalışmaların yapılmasıyla dikkatleri üzerine çekmişti.

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Bugün Ankara'da gerçekleştirilen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu Beyaz Kapler projesiyle bir ödül aldı. Ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Karaosmanoğlu, sevincini sosyal medya hesabından "AK Partimizin Beyaz Kalpler için verdiği ödülü Cumhurbaşkanımız takdim etti. Şevkimiz, heyecanımız arttı." şeklinde bir mesajla paylaştı.