Cumhuriyet affetmez

Liseler Arası B Gençler Voleybol İl Birinciliği çeyrek final maçında Gebze Cumhuriyet Anadolu Lisesi ile Özel Seymen Anadolu Lisesi karşı karşıya geldi.

Rakibi karşısında oldukça ağır basan Cumhuriyet Anadolu maçtan 25-9, 25-7 ve 25-13’lük set skorları ile 3-0 galip ayrıldı ve yarı finale kalan 4 takımdan birisi oldu.

GEBZE CUMHURİYET AL: 3 ÖZEL SEYMEN KOLEJİ: 0

HAKEMLER: Özgür İbrahim Özçınar,

SALON: Şampiyon Hasan Gemici

SETLER: 25-9, 25-7, 25-13

GEBZE CUMHURİYET AL: Nazlıcan***, Kader***, Elif**, Merve***, Nurcan***, Tuba**, Gözde**, Sevdenur***, Yaren İrem***, Sevcan**

ÖZEL SEYMEN AL: Nilsu Kutucu***, Gökçe***, Nazlı***, Simla**, Öykü***, Ayça***, Simge***, Nilsu Vurmaz**