Cumhuriyet Kadınları “Hayır” diyor

CKD İzmit Şubesi Yönetimi, referandumda vatandaştan “Hayır” oyu istemek için saha çalışmalarına başlayacaklarını söyledi

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) İzmit Şubesi dün dernek binasında basın açıklaması düzenledi. Açıklamada konuşan Dernek Başkanı Emine Olguntürk, “Cumhuriyet Kadınları Derneği’nin Olağan Genel Kurultayı 13-19 Şubat 2017 tarihinde Ankara'da yapıldı. Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmit Şube Delegeleri olarak dört arkadaşımızla birlikte biz de kurultaya katıldık. Yapılan başkanlık seçimi sonucunda Dr. Canan Arıtman oybirliğiyle tekrar Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanlığına seçildi. Daha sonra Başkan yeni yönetim kurulu ve çeşitli illerden gelen 300 Cumhuriyet kadını ile Atamızı ziyarete gittik. Atamızın mezarına karanfiller bıraktık. Anıtkabir'i İzmir Marşıyla inlettik. Atamızın huzurunda onun ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağımıza, Cumhuriyetimizi sonuna kadar savunacağımıza ant içtik. Atatürk ve kahraman askerlerimiz egemenliği saraydan alıp Türk milletine verdi. Bizde Cumhuriyet kadınları olarak egemenliği başka hiç bir kimseye teslim etmeyeceğiz” diye konuştu. Selin BECER