Cumhuriyet Koşusu hazırlıkları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl beşincisini gerçekleştireceği Cumhuriyet Koşusu ile ilgili olarak çalışmalarına başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl 5. kez “Cumhuriyet Koşusu ve Çocuk Maratonu” düzenleyecek. 29 Ekim Pazar günü Sekapark’ta gerçekleştirilecek koşuya geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da vatandaşların ilgi görmesi bekleniyor.

ÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Cumhuriyet Koşusu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm Federasyonu işbirliğinde gerçekleştirecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kentin bir geleneği haline gelen Cumhuriyet Koşusu ile ilgili olarak çalışmalarına başladı ve proje ortaklarıyla ilk toplantısını gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Ulaşım Park A.Ş. Genel Müdürü ve Atletizm Federasyonu Yönetim kurulu üyesi Yasin Özlü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Milli Eğitim Spor Şube Müdürü Haşmet Batur, Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü Engin Yaşar, Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül ve Spor Müdürlüğü organizasyon birimi yetkilileri katıldı.

MESAFELER BELİRLENDİ

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğü, geçmiş yıllarda gerçekleştirilen Cumhuriyet Koşuları ile ilgili geniş kapsamlı bir brifing verdi. Koşu, 3 kilometre halk, 10 kilometre profesyonel sporcu ve 1 kilometrelik çocuk maratonu kategorilerinde düzenlenecek. Yarışmalarda ilk 10 dereceye giren koşucular, derecesine göre madalya ve nakdi ödülle desteklenecek.