Cumhuriyet Parkı’na 15 Temmuz anıtı

İzmit Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor

Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın isteği ile Cumhuriyet Çocuk Parkı’na 15 Temmuz gecesini anlatan anıt yapılıyor. Bir hafta içinde açılacak olan anıtı Türkiye’nin en ünlü seramik sanatçılarından Cahide Erel tarafından yapıldı. Anıt, birbirine kenetlenmiş insanları tasvir eden 15 kalın saçtan oluşuyor. İzmit Belediyesi tarafından Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı’na da “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Park” yapılıyor. Bu parka gelecek hafta açılacak. Bilindiği gibi Başkan Doğan’ın isteği ile daha önceden Kuruçeşme’deki kültür merkezinin adı 15 Temmuz darbe girişimi gecesi hayatını kaybeden Erol Olcak’ın adı verilmiş, merkezin önüne de ünlü reklamcının anıtı yapılmıştı.