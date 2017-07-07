Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın isteği ile Cumhuriyet Çocuk Parkı’na 15 Temmuz gecesini anlatan anıt yapılıyor. Bir hafta içinde açılacak olan anıtı Türkiye’nin en ünlü seramik sanatçılarından Cahide Erel tarafından yapıldı. Anıt, birbirine kenetlenmiş insanları tasvir eden 15 kalın saçtan oluşuyor. İzmit Belediyesi tarafından Topçular Mahallesi Gazanfer Bilge Bulvarı’na da “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Anıt Park” yapılıyor. Bu parka gelecek hafta açılacak. Bilindiği gibi Başkan Doğan’ın isteği ile daha önceden Kuruçeşme’deki kültür merkezinin adı 15 Temmuz darbe girişimi gecesi hayatını kaybeden Erol Olcak’ın adı verilmiş, merkezin önüne de ünlü reklamcının anıtı yapılmıştı.
- BIST 100.585
- Altın 142,932
- Dolar 3,6368
- Euro 4,1544
- Kocaeli : 23 °C
- İstanbul : 26 °C
- Sakarya : 25 °C
- Körfez Kampüsü hızla yükseliyor
- Doğan: Turizm şehri olmak için çalışıyoruz
- Vanlılardan Çelik'e hayırlı olsun ziyareti
- D-100'de tehlikeli yolculuk!
- KOÜ'lü Duygu başarından başarıya koşuyor
- Ramazan'da sofralarımızdan eksik etmedik
- Saraylı Çocuk Evleri personeline seminer
- Cumhuriyet Parkı’na 15 Temmuz anıtı
- Gölcük’te pil toplama açılımı
- Çocuk Üniversitesi öğrencileri geziyor
- Ucuza en kaliteli tatilin ipuçları
- Çevredeki binalar boşaltıldı!
- Acil A RH (+) Pozitif kana ihtiyaç var!
- Asırlık “Taş Camii” yenileniyor
- Başkan Doğan'a ulaşmak çok kolay
Cumhuriyet Parkı’na 15 Temmuz anıtı
İzmit Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için çeşitli projeleri hayata geçirmeye devam ediyor
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Körfez Kampüsü hızla yükseliyorKörfez Belediye Başkanı İsmail Baran, inşaat çalışmalarının hızla devam ettiği Körfez Kampüsü’nde çalışmaları yerinde inceledi, “Bittiğinde ilçemize büyük katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.
Doğan: Turizm şehri olmak için çalışıyoruzVali Aksoy’u ziyaret eden Doğan, “İlimizin turizm şehri olması için yaptığımız restorasyon ve proje çalışmalarıyla belirli bir nokta gelindiğini de ilettik” dedi.
Vanlılardan Çelik'e hayırlı olsun ziyaretiKocaeli Vanlılar Derneği Başkanı Murat Göğercin ve yönetim kurulu, önceki gün Saadet Partisi İl Başkanlığına atanan Nurettin Çelik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
D-100'de tehlikeli yolculuk!D-100 Karayolunda bir kamyonun arkasından bisikletiyle hızla ilerlemeye çalışan bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı.
KOÜ'lü Duygu başarından başarıya koşuyorKick Boks milli sporcusu 23 yaşındaki Duygu Turan, Hamidiye Şişli Etfal Hastane’sindeki hemşirelik görevine devam ederken girdiği kick boks şampiyonalarında başarıdan başarıya koşuyor.
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (7 Temmuz-13 Temmuz 2017)İzmit sinemalarında bu hafta (7 Temmuz-13 Temmuz 2017)
- 30 Haziran-6 Temmuz 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında (30 Haziran-6 Temmuz 2017)
- 22 Haziran 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında bu hafta 6 yeni film vizyona giriyor.
- 15 Haziran 2017 İzmit sinemalarıİzmit sinemalarında bu hafta biri animasyon olmak üzere 4 yeni film vizyona girdi
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Adalet Yürüyüşü
- Yılın düğününden en özel kareler
- Bu caminin ne kubbesi ne çatısı var
- Kültür Tepesi 2. etap açıldı
12345678
- İnanılmaz Komik Kazalar
- Komik ve ilginç kazalar
- KOÜ'ye klimalı otobüs durağı
- Sevdiklerinize en güzel manevi hediye
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim