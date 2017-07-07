‘Curling’çilerin kıyafetleri geliyor

Curling İl Temsilcisi Ata Yetişken, curling sporu için üretilen şapka ve tişörtlerin hazırlandığını belirtti.

Özel olarak tasarlanan ürünlere ilgi gösterilmesi Yetişken’i memnun etti. Yetişken “Şapka ve tişörtlerimiz yakın zamanda seri üretime geçecek. İstenilen sayıda bedenler hazırlanıyor. Bay ve bayan bedenlerle ilgili yoğun talebe cevap verebiliriz diye düşünüyorum. Curling temalı tasarımlarımız aralıklarla sizlere sunulacak. İl memnuniyet verici” dedi.