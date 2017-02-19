ÇYDD’de Dönmez güven tazeledi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği(ÇYDD) Kocaeli Şubesi’nin 16’ncı Genel Kurulu bugün saat 14.00’te Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan dernek merkezinde gerçekleşti.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği(ÇYDD) Kocaeli Şubesi’nin 16’ncı Genel Kurulu bugün saat 14.00’te Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan Yenidoğan Mahallesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. 262 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede mevcut başkan Meral Dönmez ikinci dönemde tek aday olarak girdiği seçimde güven tazeledi.

ONUR DUYUYORUZ

Dernek başkanı Meral Dönmez, Türkiye genelinde 108 şubemiz içinde 20 büyük şubenin içerisinde yer almaktan onur duyduklarını belirtti. Dönmez, ‘’Sizlerden beklentim derneğimize aktif ve yaratıcı projelerle bizi daha çok çalışmaya yönlendirecek yeni üyeler bulup bize yönlendirmeniz. Bizim derneğimizin de aktif gönüllülere ihtiyacı vardır. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Genel başkanımız Prof.Dr. Ayşe Çelikel ve yönetimine ve Şubemizin kurucu başkanı C. Gülşen Müstecaplıoğlu’na şükranlarımı sunuyorum’’ dedi. Serkan BORLAK