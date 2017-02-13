ÇYDD’inde Baykurt güven tazeledi

Çağdaş yaşamı Destekleme Derneği Körfez Şubesi 11. Olağan Gelen kurulunu tamamladı. dernek binasında yapılan genel kurulda mevcut başkan Serap Baykurt yeniden aday oldu ve başkanlığa seçilerek güven tazeledi.

Baykurt’un yönetimine ise Cevat Kaya, Tülay Yadaş, Aydan Akçay, Tuğrul Karagöz, Ali Albayrak ve Sevim Özcan yönetici olarak girdi. Yeniden görev seçilen Serap Baykurt seçim sonrası yaptığı konşmada, “Beni yeniden göreve layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Beraber daha güzel, çağdaş bir ülke mücadelesine devam edeceğiz” dedi.