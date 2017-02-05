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D-100 karayolu genişliyor

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D-100 karayolu genişliyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin D-100 Karayolu Yahya Kaptan geçişinde genişletme çalışmaları sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, D-100 Karayolu’nun Sabancı Kavşağı ve Gölcük Kavşağı arasındaki kuzey ve güney yan yollarında genişletme ve sanat yapıları çalışmasına devam ediyor. Sanayi tesislerinin bulunduğu proje alanında D-100 Karayolu’nun sürekli hale getirilip transit trafiğe hizmet etmesi amaçlanıyor. Böylece mevcut durumda çift yön çalışan anayola yan yollar yapılarak tek yöne çevrilecek, üstgeçit altında sinyalizasyon kavşak düzenlemesi ile kuzey-güney yollarının D-100 katılımları sağlanacak.

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