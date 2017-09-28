D-100'de sıkışıklık olabilir!

Büyükşehir, aydınlatma direklerinin bakımı nedeniyle D-100 Karayolu İzmit mevkiinde, şerit daraltılması ve tek yönlü trafik uygulaması yapacak

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Düzenlenme Komisyonu’nun aldığı karar doğrultusunda, D-100 Karayolu’nun İzmit geçişinin belirli bölgelerinde, şerit daraltma veya tek şerit olarak yolu daraltma uygulaması gerçekleştirilecek. Dünden itibaren başlayan çalışmalarla yol üzerindeki aydınlatma direklerinin bakımı yapılacak.

YOĞUN OLMADIĞI SAATLERDE

Belirlenen bölgelerde yapılacak çalışmalar, 09.15-16.30 saatleri arasında ve saat 19.00’dan sonra gerçekleştirilecek. Böylelikle çalışmalar mesai başlangıcı ve bitiş saatlerine denk gelmeyecek şekilde yapılarak, trafik akışının engellenmemesi amaçlanıyor. Çalışma yapılan bölgelerde Büyükşehir ekipleri uyarıcı trafik işaret ve yönlendirme levhaları yerleştirecek. Böylelikle sürücülerin çalışma yapılan bölgelerde dikkatli olması sağlanacak.