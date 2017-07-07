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D-100'de tehlikeli yolculuk!

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D-100'de tehlikeli yolculuk!
D-100 Karayolunda bir kamyonun arkasından bisikletiyle hızla ilerlemeye çalışan bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu amatör kameraya yansıdı.

Adapazarı-Hendek D-100 Karayolu üzerinde bir kamyonun arkasından bisikletiyle hızla ilerlemeye çalışan bir kişi görenleri şaşkına çevirdi. Trafiğin yoğun olduğu D-100 Karayolu Adapazarı istikametinden Akyazı istikametine seyir halinde olan kamyonun arkasında bisikletiyle ilerleyen ve ismi öğrenilemeyen bisiklet sürücüsü, adeta canını hiçe sayarak kazaya davetiye çıkardı.

 

HIZI 90'I GÖRDÜ

Kilometrelerce yol giden kamyonu bırakmayarak arkasına takılan şahsın tehlikeli yolculuğu ise aynı istikamete giden bir aracın sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Araç sürücüsü tarafından çekilen amatör görüntülerde; otomobilin hız kadranının 80 ila 90 kilometre arasında değiştiği ve bisikletli şahsın tehlikeye aldırış etmeden kamyonun arkasında pedal çevirdiği görülüyor.

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