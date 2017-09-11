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D-100'de zincirleme kaza trafiği kitledi

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D-100'de zincirleme kaza trafiği kitledi
Kartepe, İzmit istikameti D-100 karayolunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kartepe'de İzmit istikameti D-100 karayolunda seyreden 41 ER 513 plakalı aracın sürücüsü Erdem Yener direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde giden Orkhan Gasimov hakimiyetindeki 54 ZS 662 plakalı araca arkadan çarptı. İki aracın çarpışmasının ardından D-100 karayolu üzerinde giden 34 DJ 9499, 41 FJ 694 ve 41 BU 860 plakalı araçların da karıştığı zincirleme kaza D-100 karayolunda kısa süreli trafik sıkışmasına neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri 54 ZS 662 plakalı araç için çekici çağırırken diğer araçlar sürücüleri tarafından yol kenarına çekildi.

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