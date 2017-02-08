D-100'e bir köprü daha...

Büyükşehir, D-100 karayolu Kandıra Sapağı bölgesine yaya köprüsü yapıyor

D-100 Karayolunu Sabancı Kavşağı ve yan yollarının düzenlenmesiyle transit hale getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaya geçişlerinde de düzenleme yapıyor. Daha önce trafik ışıklarıyla yaya geçişi sağlanan bölgede artık yaya köprüleri yer alıyor. Çelik malzemeden imal edilen yaya köprüleri Symbol AVM ve Kavakçılık önünde hizmet veriyor. Ulaşım Daire Başkanlığı, bu köprülerden birini de Kandıra Sapağı bölgesine kuruyor.

KÖPRÜ MONTAJI YAPILIYOR

Medya Markt ve Kocaeli Tıp arasında kurulan yaya köprüsü çelik malzemeden imal ediliyor. Üç ayak üzerine oturtulacak yaya köprüsünde engelli asansörü yer alacak. Köprünün yürüyüş taban alanı kısmının montajı yapılıyor. Köprü merdivenlerinin kurulacağı bölgelerde de kazı ve dolgu çalışmaları devam ediyor.