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Dacia’da cazip fırsatlar

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Dacia’da cazip fırsatlar
Temmuz ayında yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşterilere birbirinden cazip fırsatlar sunuluyor

Dacia’nın Sandero modelinde geçerli olan ‘Yarısını Şimdi, Kalanı 2018’de Öde’ kampanyasıyla müşteriler, araç bedelinin yarısını satın alım sırasında nakit ya da takas araç ile öderken, kalan tutarı yüzde 1,19 sabit faiz oranı ile maksimum 48 aya kadar kredi ile ödeme şansına sahip oluyor. Üstelik kredi ödemeleri Ocak 2018’de başlıyor.

 

FARKLI SEÇENEKLER

Bu kampanyadan faydalanmak istemeyen Sandero müşterileri ise 20 bin lira peşin, 20 aya kadar sıfır faiz fırsatına sahip oluyor. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde 48 aya kadar yüzde 0,99 sabit faiz oranı bulunuyor. Dacia’nın Sandero modeli 45 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

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