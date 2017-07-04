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Dağ bahane tanıtım şahane!

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Dağ bahane tanıtım şahane!
Büyükşehir Belediyesi’nin Aytepe Diriliş Kampı’nda düzenlediği Dağ Bisikleti yarışları nefes kesti.

SLPOR KENTİNDEN SIKI BİR TANITIM…

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından hafta sonunda Diriliş Kampı’nda gerçekleştirilen Dağ Bisikleti Yarışları gözleri Kocaeli’ne çevirdi. Türkiye Bisiklet Federasyonu’na bağlı 194 lisanslı sporcunun katıldığı ve 10 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışlar, Spor Kenti Kocaeli vurgusuna anlam kattı.

 

AYTEPE DİRİLİŞ KAMPI’NDA YAPILDI…

Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle organize edilen ve Pazar günü gerçekleştirilen yarışlar sabah saatlerinde Aytepe Diriliş Kampı’nda yapıldı. Yarışları, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Yeşildal, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Hasan Yılmaz, Spor Şube Müdürü Ziyaülhalk Sarıgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile çok sayıda vatandaş izledi. Yarışa 30 ilden 47 kulüp ve 194 sporcu katıldı. 12 ile 50 yaş arasındaki sporcuların katıldığı yarışlar Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi’nin verdiği startla başladı.

 

YARIŞLARDA BÜYÜK HEYECAN YAŞANDI

İzmit merkezden 25 km. uzakta ve Aytepe’nin zirvesinde denizden bin 200 metre yüksekte bulunan Diriliş Kampı’nda gerçekleştirilen yarışlar büyük heyecanla başladı. Ödüllü Diriliş Kampı Kupası Dağ Bisikleti Yarışları; Büyük Erkek, Büyük Bayan, Genç Erkek, Genç Bayan, Yıldız B, Yıldız A, Yıldız Bayan, Master 30+, Master 40+ ve Master 50+ kategorilerinde yapıldı.

 

 

3.200 METRE UZUNLUĞUNDAKİ ORMAN PARKURUNDA

Büyük ilgi gören yarışlar 9.00’da başladı. Sporcular orman içinde yer alan Diriliş Kampı 2 ile Diriliş Kampı 1 arasındaki 3 bin 200 metre uzunluğundaki parkurda birincilik için yarıştı. Yarışlar sonunda dereceye giren sporcular için öğleden sonra Diriliş Kampı’nda ödül töreni düzenlendi.

 

İŞTE BİRİNCİLER

Oldukça çekişmeli geçen yarışlarda Yıldız Erkekler Kategorisinde Okan Aydoğan, Yıldız B Erkekler Kategorisinde Eren Baki Doğan, Yıldız Bayan Kategorisinde Fundan Taşkın, Master +30 yaş kategorisinde Gökhan Uzuntaş, Master +40 kategorisinde Nevzat Kıral, Master +50 kategorisinde Mahmut Mehmet Babruk, Genç Erkekler kategorisinde Ahmet Can Belenlioğlu, Genç Bayanlar kategorisinde Selen Cansın Çevik, Elit Erkerler kategorisinde Abdülkadir Kelleci ve Elit Bayanlar kategorisinde ise Ayşe Çakır birinci oldu. Yarışların tamamlanmasıyla kupa ve madalya törenine geçildi. Dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ali Bilgi ve protokol üyelerinin elinden aldı.

 

DERECEYE GİREN SPORCULAR:

 

YILDIZ A ERKEKLER KATEGORİSİ

1. Okan Aydoğan

2. Esat Ceylan

3. Samet Bulut

 

YILDIZ B ERKEKLER KATEGORİSİ

1.Eren Baki Doğan

2.Ayberk Çelik,

3.Furkan Akçam

 

YILDIZ BAYAN KATEGORİSİ

1.Funda Taşkın

2.Derinsu Günaydın

3.Fatma Yağmur Kıran

 

MASTER +30 YAŞ

1.Gökhan Uzuntaş

2.Turgay Germen

3.Oğuz Özçelik

 

MASTER +40

1.Nevzat Kıral

2.Bora Tirki

3.Engin karabacakoğlu

 

MASTER +50

1.Mahmut Mehmet Babruk

2.Mehmet Bozdemir

3.Mustafa Bal

 

GENÇ ERKEKLER

1.Ahmet Can Belenlioğlu

2.Murat Usta

3.Deniz Deniz

 

GENÇ BAYANLAR

1.Selen Cansın Çevik

2.İrem Özdemir

3.Beyzanur Eroğlu

 

ELİT ERKEKLER

1.Abdülkadir Kelleci

2.Onur Baykan

3.Emre Yavuz

 

ELİT BAYANLAR

1.Ayşe Çakır

2.Cansu Türkmenoğlu

3.Semra Yetiş

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