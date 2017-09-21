Dağ bisikletinde Brisa damgası

Uluslararası Kapadokya C-1 Etaplı Dağ Bisikleti Kupası’nda, yine zirveyi kimseye bırakmadılar.

İlimiz adına 10 sporcu ile katıldığımız Uluslararası Bisiklet Birliği faaliyeti olan Kapadokya C-1 Kategori Etaplı Dağ Bisikleti yarışmaları üç günün ardından tamamlandı. 16 yabancı sporcu olmak üzere toplam 63 sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda Kocaeli Brisaspor’dan elit erkeklerde Abdülkadir Kelleci, Genç erkeklerde Halil İbrahim Doğan, Kocaeli ferdi sporcumuz master erkeklerde Nevzat Kıral, takımlar genel klasmanında ise Kocaeli Brisaspor birinci olarak kürsüye çıkma başarısı gösterdi.