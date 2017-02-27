Daha hiçbir şey bitmiş değil!

GRUP HER ŞEYE GEBE…
Grupta 1 maçı eksik olan Sancaktepe’nin 48 puanı bulunuyor. Kocaelispor ve Altay 46’şar puanda. 4. Çorum 41, 5. Gölcük ve 6. Van’ın 40’ar, 7. Ankara Demir’in 39, 8. Bayburt ve 9. Kızılcabölük’ün 36’şar puanı var. Haftaya Kocaelispor’un deplasmanda karşılaşacağı Bayburt’un 1 maçı eksik. Her takımın bir birinden puan söktüğü grup her şeye gebe. Erdem ÖVÜÇ
3. LİG 1. GRUP İLK 9 SIRA
TAKIMLAR O G B M A Y P
1
Sancaktepe Bel
25
13
9
3
35
15
48
2
Altay
26
12
10
4
45
25
46
3
KOCAELİSPOR
26
12
10
4
45
26
46
4
Çorum Bel
26
11
8
7
36
23
41
5
GÖLCÜKSPOR
26
10
10
6
31
26
40
6
Van BBSK
26
10
10
6
27
26
40
7
Ankara Demirspor
26
9
12
5
36
29
39
8
Bayburt Grup
25
9
9
7
30
24
36
9
Kızılcabölükspor
26
9
9
8
26
25
36
Kocaelispor’un kalan maçları
Bayburt (D)
Kartal
Altay (D)
Çorum
Kızılcabölük (D)
Kozan
Sancaktepe (D)
Beylerbeyi
Erzincan (D)
Gölcükspor
Sancaktepe’nin kalan maçları
Cizre (D)
Erzin
Van (D)
Manavgat
Kütahya (D)
Karacabey
Bayburt (D)
KOCAELİSPOR
Kartal (D)
Altay
Çorum (D)
Altay’ın kalan maçları
Kütahya (D)
Karacabey
Bayburt (D)
KOCAELİSPOR
Kartal (D)
Çorum
Kızılcabölük (D)
Kozan
Sancaktepe (D)
Beylerbeyi
Çorum Belediye’nin kalan maçları
Manavgat (D)
Kütahya
Karacabey (D)
Bayburt
KOCAELİSPOR (D)
Kartal
Altay (D)
Kızılcabölük
Kozan (D)
Sancaktepe
Gölcükspor’un kalan maçları
Tekirdağ
Ankara Demir (D)
Cizre
Erzin (D)
Van
Manavgat (D)
Kütahya
Karacabey (D)
Bayburt
KOCAELİSPOR(D)