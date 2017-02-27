Daha hiçbir şey bitmiş değil!

Kocaelispor, liderlik için çıktığı Karacabey Birlikspor’dan galibiyet alınamamasının üzüntüsünü yaşıyor. 1-0 geriye düştüğü maçta Oğuzhan ile beraberliği bulan Yeşil Siyalılar için hiçbir şey bitmiş değil.

GRUP HER ŞEYE GEBE… Grupta 1 maçı eksik olan Sancaktepe’nin 48 puanı bulunuyor. Kocaelispor ve Altay 46’şar puanda. 4. Çorum 41, 5. Gölcük ve 6. Van’ın 40’ar, 7. Ankara Demir’in 39, 8. Bayburt ve 9. Kızılcabölük’ün 36’şar puanı var. Haftaya Kocaelispor’un deplasmanda karşılaşacağı Bayburt’un 1 maçı eksik. Her takımın bir birinden puan söktüğü grup her şeye gebe. Erdem ÖVÜÇ 3. LİG 1. GRUP İLK 9 SIRA TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Sancaktepe Bel 25 13 9 3 35 15 48 2 Altay 26 12 10 4 45 25 46 3 KOCAELİSPOR 26 12 10 4 45 26 46 4 Çorum Bel 26 11 8 7 36 23 41 5 GÖLCÜKSPOR 26 10 10 6 31 26 40 6 Van BBSK 26 10 10 6 27 26 40 7 Ankara Demirspor 26 9 12 5 36 29 39 8 Bayburt Grup 25 9 9 7 30 24 36 9 Kızılcabölükspor 26 9 9 8 26 25 36 Kocaelispor’un kalan maçları Bayburt (D) Kartal Altay (D) Çorum Kızılcabölük (D) Kozan Sancaktepe (D) Beylerbeyi Erzincan (D) Gölcükspor Sancaktepe’nin kalan maçları Cizre (D) Erzin Van (D) Manavgat Kütahya (D) Karacabey Bayburt (D) KOCAELİSPOR Kartal (D) Altay Çorum (D) Altay’ın kalan maçları Kütahya (D) Karacabey Bayburt (D) KOCAELİSPOR Kartal (D) Çorum Kızılcabölük (D) Kozan Sancaktepe (D) Beylerbeyi Çorum Belediye’nin kalan maçları Manavgat (D) Kütahya Karacabey (D) Bayburt KOCAELİSPOR (D) Kartal Altay (D) Kızılcabölük Kozan (D) Sancaktepe Gölcükspor’un kalan maçları Tekirdağ Ankara Demir (D) Cizre Erzin (D) Van Manavgat (D) Kütahya Karacabey (D) Bayburt KOCAELİSPOR(D)