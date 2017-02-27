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Daha hiçbir şey bitmiş değil!

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Daha hiçbir şey bitmiş değil!
Kocaelispor, liderlik için çıktığı Karacabey Birlikspor’dan galibiyet alınamamasının üzüntüsünü yaşıyor. 1-0 geriye düştüğü maçta Oğuzhan ile beraberliği bulan Yeşil Siyalılar için hiçbir şey bitmiş değil.

GRUP HER ŞEYE GEBE…

Grupta 1 maçı eksik olan Sancaktepe’nin 48 puanı bulunuyor. Kocaelispor ve Altay 46’şar puanda. 4. Çorum 41, 5. Gölcük ve 6. Van’ın 40’ar, 7. Ankara Demir’in 39, 8. Bayburt ve 9. Kızılcabölük’ün 36’şar puanı var. Haftaya Kocaelispor’un deplasmanda karşılaşacağı Bayburt’un 1 maçı eksik. Her takımın bir birinden puan söktüğü grup her şeye gebe. Erdem ÖVÜÇ

 

3. LİG 1. GRUP İLK 9 SIRA

      TAKIMLAR                                          O      G     B    M    A      Y      P

1

Sancaktepe Bel

25

13

9

3

35

15

48

 

2

Altay

26

12

10

4

45

25

46

 

3

KOCAELİSPOR

26

12

10

4

45

26

46

 

4

Çorum Bel

26

11

8

7

36

23

41

 

5

GÖLCÜKSPOR

26

10

10

6

31

26

40

 

6

Van BBSK

26

10

10

6

27

26

40

 

7

Ankara Demirspor

26

9

12

5

36

29

39

 

8

Bayburt Grup

25

9

9

7

30

24

36

 

9

Kızılcabölükspor

26

9

9

8

26

25

36

 

 

Kocaelispor’un kalan maçları

Bayburt (D)

Kartal

Altay (D)

Çorum

Kızılcabölük (D)

Kozan

Sancaktepe  (D)

Beylerbeyi

Erzincan (D)

Gölcükspor

 

Sancaktepe’nin kalan maçları

Cizre (D)

Erzin

Van (D)

Manavgat

Kütahya (D)

Karacabey

Bayburt (D)

KOCAELİSPOR

Kartal (D)

Altay

Çorum (D)

 

Altay’ın kalan maçları

Kütahya (D)

Karacabey

Bayburt (D)

KOCAELİSPOR

Kartal (D)

Çorum

Kızılcabölük (D)

Kozan

Sancaktepe (D)

Beylerbeyi

 

Çorum Belediye’nin kalan maçları

Manavgat (D)

Kütahya

Karacabey (D)

Bayburt

KOCAELİSPOR (D)

Kartal

Altay (D)

Kızılcabölük

Kozan (D)

Sancaktepe

 

Gölcükspor’un kalan maçları

Tekirdağ

Ankara Demir (D)

Cizre

Erzin (D)

Van

Manavgat (D)

Kütahya

Karacabey (D)

Bayburt

KOCAELİSPOR(D)

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