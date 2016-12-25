Daha ne yapabilir ki..?

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı’nın başarılı antrenörü Erkan Metin, İzmit kentinin salon sporlarında yıllar sonra şampiyonluk yaşaması için elinden geleni yapıyor.

Bunun kesinlikle kolay olmayacağını bilen Metin, dar oyuncu kadrosuna sahip olan takımda rotasyonu en iyi şekilde sahaya uyguluyor. Ancak onun bilgisi ve deneyimi bir yere kadar yetiyor. Bodrum maçında İzmit temsilcisinin takviyeye ihtiyacı olduğu net bir şekilde görülürken, Mavi Yeşilli ekibin karar maçlarında kaybetmesi, play-off maçları oynayacağına kesin gözü ile bakılan takım ile ilgili kafalarda soru işaretleri bırakıyor.