Daha önce böylesi hiç olmamıştı

Birinci Amatör Lig C Grubu’nda 22 ve son hafta maçları öncesi ilk 3 için inanılmaz bir çekişme söz konusu.

Beş farklı statta oynanacak olan maçların ardından Play-Off biletini hangi takımların alacağı çok merak ediliyor.

BERABERE BİTERSE BİRLİKTE ÇIKIYORLAR

Birinci Amatör Lig C Grubu’nda normal sezon sona eriyor. Şampiyon ve düşenler geçen hafta belli oldu. Sırada Play-Off’a kalmak isteyen yani ilk 3 içinde yer alacak olan diğer iki takımı belirlemeye geldi. 38’er puanlı Kireçocakları ile Karamürsel, Derince Stadı’nda çok zorlu bir doksan dakika geçirecek. Galip gelen takım Play-Off grubuna adını yazdıracak. Ancak beraberlik halinde olası bir 4’lü averaj iki takımı da Play-Off’a götürecek. Maçı klasman hakemlerinden Sait Tuzcu yönetecek.

KULLARSPOR MAÇI YOK

36 puanla beşinci sırada yer alan Esenspor, Körfez Esentepe Stadı’nda ligin rahat takımlarından Yenimahallespor ile karşılaşacak. Esenspor’un kazanmaktan başka çaresi yok. Mücadelede klasman hakemlerimizden Bilal Çavuş görev alacak. 39 puanlı Kullarspor ise haftayı bay geçecek. Kullar ekibi de bu maçları sıkı bir şekilde takip edecek.

BUNLAR FORMALİTE MAÇLARI

Geçen hafta şampiyon olan 43 puanlı Sedaş Tekspor, Şekerpınar Stadı’nda, Çayırova Şekerpınar’a konuk olacak. İki takımın da iddiası yok. Maçı Seyfettin Çıtak yönetecek. 23 puanı bulunan iki ekip Kirazpınar ile Asarköy, Gebze Metin Oktay Stadı’nda 3 puan mücadelesi verecek. Haftalar önce küme düşmesine rağmen centilmence mücadele eden Yenidoğan Serdar, Kağıtçı Stadı’nda kendisi gibi ligden düşen Darıca Kale ile karşılaşacak. Erdem ÖVÜÇ

1.AMATÖR LİG C GRUBU 21.HAFTA PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1-Derince Sedaş Tekspor 19 13 4 2 54 21 43

2-Kullarspor 20 12 3 5 65 27 39

3-İzmit Kireçocaklarıspor 19 12 2 5 63 29 38

4-Karamürselspor 19 12 2 5 46 15 38

5-Körfez Esenspor 19 11 3 5 39 25 36

6-Gölcük Asarköyspor 19 6 5 8 38 41 23

7-Gebze Kirazpınar 19 6 5 8 44 53 23

8-İzmit Yenimahalle 19 6 3 10 40 40 21

9-Çay Şekerpınar GB 19 5 1 13 17 54 16

10-Darıca Kale Bayramoğlu 19 4 1 14 20 87 13

11-Yenidoğan Serdarspor 19 1 3 15 23 63 6

YARININ PROGRAMI – SAAT 16.00

MAÇ STAT HAKEM

Yenidoğan Serdar - Darıca Kale Kağıtçı Mehmet Bahar

Kireçocakları – Karamürselspor Derince Sait Tuzcu

Körfez Esen - İzmit Yenimahalle Esentepe Bilal Çavuş

Kirazpınar – Asarköyspor Metin Oktay Mustafa Şen

Şekerpınar GB - Sedaş Tek Şekerpınar Seyfettin Çıtak