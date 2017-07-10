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Damla ve Abdülkerim muradına erdi

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Damla ve Abdülkerim muradına erdi
Tellioğlu ailesinin güzel kızları Damla ile Dülger ailesinin yakışıklı oğulları Abdülkerim nikah masasına oturarak bir ömür boyu mutluluk için ‘evet’ dedi

Kübra ve Mehmet Dülger çiftinin yakışıklı oğulları Abdülkerim ile Altun ve Cengiz Tellioğlu çiftinin güzel kızları Damla dünya evine girdi. Çiftin nikahı İzmit Dolphin Yunus Emre Nikah Salonu'nda kıyıldı. Çifti en mutlu günlerinde AKP Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ve eş, dost, akrabaları yalnız bırakmadı. Şahitler huzurunda bir ömür mutluluk için ‘evet’ diyen genç çift, herkese katılımından dolayı teşekkür etti. 

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