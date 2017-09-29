Danone ve KAGİDER: Süt odası lüks değil ihtiyaçtır

Türkiye’deki tüm şirketlerin sadece yüzde 9’unda süt odası olduğunu ortaya koyan Danone Türkiye, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Emzirme Haftası öncesinde KAGİDER ile Türk şirketlerine “Süt Odası Lüks Değil İhtiyaçtır” çağrısı yaptı

Danone Türkiye ile Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER), Türk şirketlerinin sadece yüzde 9’unda bulunan Süt Odası konusunda farkındalık yaratmak üzere işbirliği yaptı. İlk olarak geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan kampanya ile süt odasını gündeme taşıyan Danone Türkiye ile KAGİDER, her yıl 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan Emzirme Haftası kapsamında bu kez şirketlere ‘Süt Odası Lüks Değil İhtiyaçtır” çağrısında bulundu.

“Süt odası da toplantı odası kadar temel bir ihtiyaçtır”

Türkiye’de kadın istihdam oranının erkeklerin istihdam oranının yarısından az olduğunu belirten Danone Türkiye Entegrasyonu Genel Müdürü Gamze Çuhadaroğlu; “TÜİK verilerine göre Türkiye’de kadın istihdam oranı %27,5 iken, erkeklerde bu oran %65 seviyesinde. Yani her 100 kadından yalnızca 27’si iş hayatına dahil oluyor. Bu da demek oluyor ki nüfusun yarısını oluşturan insan kaynağından yararlanamıyoruz. Çalışan kadınlar ekonomiye yaptıkları katkı kadar, anne olduklarında küçük yaştan itibaren çocuklarına kadın-erkek eşitliği konusunda rol model olarak da toplumsal gelişimin hızlanmasını sağlıyorlar. Ayrıca çocuklarına daha geniş eğitim ve sosyal imkanlar sunmakla beraber çalışan anneler çocuklarını iş hayatına katılmaya teşvik ediyor. Bu nedenle, sürdürülebilir ekonomik ve toplumsal kalkınma için bu potansiyeli realize etmemiz son derece önemli. Danone Türkiye olarak bu bakış açısıyla, kadın istihdamının artırılmasına büyük önem veriyoruz. Kadınların istihdama katılması kadar işgücü içinde tutulması da önemli. Çalışan Anneler Araştırmamız, çalışan kadınların yüzde 40’ının evlendikten ve çocuk sahibi olduktan sonra işi bıraktıklarını ve bu dönemde daha fazla desteğe ihtiyaç duyduklarını ortaya koymuştu. Bu destekler arasında en önemlilerinden biri de çalışan annelere uygun çalışma koşullarının sağlanması. Buradan yola çıkarak KAGİDER işbirliği ile hayata geçirdiğimiz “Süt Odası Lüks Değil İhtiyaçtır” projesi ile, ülkemizde yalnızca %9 oranında olan süt odalarının artırılması yönünde bir farkındalık oluşturmayı amaçladık. Süt odasının her ofiste bir toplantı odası kadar temel bir ihtiyaç ve hak olduğunu düşünüyoruz. Tüm şirketlere, bu kurumsal sorumluluğu yerine getirerek Süt Odası kurma çağrısında bulunuyoruz” dedi.

KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Sanem Oktar ise şunları söyledi:

“Erkek egemen toplumsal kültürün kadınların üzerine yüklediği ağır sorumluluklar kadınların ekonomik yaşama katılmalarını, ülkenin kalkınmasına omuz veren üretken bireyler olmalarını zorlaştırıyor. Çocuk bakımının neredeyse sadece kadınların sorumluluğu haline gelmesi bugün ciddi bir sorundur. Bu bakımdan kamuya düşen görevlerin yanı sıra, tüm kurumlar ve şirketlere düşen görevler de bulunuyor. Kadınların iş yaşamına geçişlerini kolaylaştırmak hepimizin sorumluluğudur. Çalışan Anneler Araştırması yapılması gerekenler hakkında çok değerli veriler ortaya koyuyor. Bunların gereğinin yapılması çok önemlidir. Süt odaları çok anlamlı ve fonksiyonel bir ilk adım olacaktır. Kadının ekonomik yaşama katılması için mücadeleye bütün kurumların katılımını bekliyoruz.”