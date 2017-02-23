Dar gelirli 60 kişiye Arızlı’dan ev verilecek

Bülent Ekinci

2013 yılında İzmit Arızlı Köyü’nde alt gelir grubu vatandaşlar için yapılan TOKİ Konutlarında 60 ev tahliye edildi. Tahliye edilen eski hak sahiplerinin yerine valilik yeni hak sahiplerini tespit edip 60 konuta yeni aileleri yerleştirecek.

Durumu kötü olan ailelerin ev sahibi olabilmesi için 2013 yılında başlatılan proje kapsamında Arızlı Köyü’nde 396 konut inşa edilmişti.

Hak sahipleri 2013 yılından beri bu konutlarda cüzi taksitler ve aidatlar ödeyerek kalıyordu.

Ancak kullanım kurallarına aykırı ve amacı dışında kullanılan dairelere yönelik bir çalışma başlatıldı. Taksit ve aidatını yatırmayıp, dairesinde oturmayan ya da dairesini kiraya vermiş kişiler valilikçe tespit edilerek dairelerden tahliye edildi.

Dairelerin kapı kilitleri değiştirildi.

Önümüzdeki süreçte yeni hak sahipliği için başvurular alınacak. Okulların kapanmasına yakın dönemde de yeni hak sahipleri için kura çekilerek 60 konutun yeni sahipleri belirlenecek.

Kocaeli Valiliği Sosyal Yardım Vakfı tarafından takip edilen konuyla alakalı önümüzdeki aylarda bir duyuru yapılması bekleniyor.

Evlerinden tahliye edilen 60 hak sahibi ise bu duruma itiraz ediyor. Fakat yapılan sözleşme gereği bu itirazların bir netice vermeyeceği açık.

Amacı dışında kullanılan konutlar bundan sonra ihtiyacı olan ailelere yuva olacak.

Osman Pamukoğlu İzmit’e geliyor

HEPAR onursal başkanı, emekli tümgeneral, efsane komutan olarak adlandırılan Osman Pamukoğlu 26 Şubat Pazar günü ‘Cumhuriyet ve Atatürk’ konulu konferans vermek üzere İzmit'e gelecek. Konferans saat 15.00’da Luxor Garden Otel konferans salonunda yapılacak. 2008'de HEPAR kurucu Genel Başkanı olan Osman Pamukoğlu 2015'Te genel başkanlıktan ayrılmıştı. Pamukoğlu, kurucusu olduğu partinin onursal başkanı olarak ülke genelinde parti teşkilatları ve diğer sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği konferans ve toplantılara katılmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz hafta Ümit Özdağ, Sinan Oğan, Meral Akşener, Koray Aydın gibi MHP’li muhalif isimlerin öncülüğünü yaptığı "Türk milliyetçileri Hayır diyor" platformunun Ankara toplantısına katılan Pamukoğlu toplantıda en çok ilgi gören isimlerden olmuştu.

MANAR bugün görücüye çıkıyor

Yuvacık’ta inşaatına geçtiğimiz yıl başlanan Manar projesi bugün görücüye çıkıyor. İlimizin en popüler yerleşim merkezlerinden Yuvacık’ta inşaatına geçtiğimiz yıl başlanan Manar projesi, bugün saat 10.00’da tanıtılacak. Maykon Mimarlık, Kain İnşaat ve Mohammed Albedeiwi ortaklığında inşa edilen projenin yüzde 50’si tamamlandı. “Yeşilin ortasındaki cennet” sloganıyla hayata geçirilen proje, 151 daire ve 10 villadan oluşuyor. Projenin sonbaharda teslim edilmesi planlanıyor. Bugün yapılacak toplantıda Manar projesi hakkında bilgi verilecek, ardından bir kokteyl düzenlenecek.

Kombi krizi çözüldü

Geçtiğimiz çarşamba günü köşemde bahsettiğim bir konu vardı. Kombisi arıza yapan Haftacı ailesinin başından geçenlerle ilgili bir yazıydı bu. Pekdemir Sitesinde bulunan evlerinin arıza yapan kombisinin ana kartı servis tarafından sökülmüş ve soğuk kış gecelerinde aile günlerce ısınma problemi yaşamıştı. 20-25 gün boyunca yaşadıkları sıkıntı yüzünden isyanın eşiğine gelen aile, Baymak marka kombilerinin ana kartının getirilerek takılmasını bekliyordu. İşte bu haberin ardından yaşanılan sorunu fark eden Baymak firması haberin çıktığı gün Haftacı ailesinin ve onlar gibi ana kart nedeniyle parça bekleyen tüm müşterilerinin sorunun giderdi. Gecikmeli de olsa sorunun çözümünü sağlayan Baymak Firması’na teşekkür ederim.

Teyfik Özkaraaslan’dan ezeli rakibi Hasan Öztürk’e övgü dolu methiyeler

S.S 5 No’lu Şehir içi Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Hasan Öztürk ile S.S. 13 No’lu Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi eski başkanı Teyfik Özkaraaslan bir dönemler birbirlerine rakip olarak kooperatif seçimlerine girmişti. Onların ezeli rekabeti herkesin dilindeydi. Birkaç gün S.S 5 No’lu Şehir içi Minibüs ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı Hasan Öztürk bir basın toplantısı düzenleyerek minibüsçü esnafının sıkıntılarını dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi’ni de göreve çağırdı. Onun minibüsçü esnafıyla ilgili yaptığı açıklamalarının ardından ezeli rakibi Teyfik Özkaraaslan yanıma gelerek, “Hasan Öztürk benim en büyük rakibimdi. Ancak yaptığı basın toplantısından sonra onu tebrik etmek istiyorum. Nihayet esnafın sorunlarını görmeye başladı ve herkesi göreve davet etti. Bilindiği üzere UKOME nüfusa göre toplu taşıma araçlarının yüzde 30-40 fazla olduğunu beyan etmiş ama yine de otobüs almaya devam etmişti. Bu ve bu tür sorunların artık kooperatif başkanı tarafından da fark edilmiş olması beni çok mutlu etti. Hasan Bey’i kutluyorum” dedi.