Darbeci askerler böyle getirildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 53'ü tutuklu, 13'ü firari 92 sanığın yargılanmasına başlandı.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 92 sanığın yargılanmasına, Kandıra Cezaevi Yerleşkesi'nde özel olarak yaptırılan duruşma salonunda başlandı

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem ve eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren'in de aralarında bulunduğu 92 sanığın, birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl altışar aydan 36 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor

Davanın görüleceği Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kandıra Cezaevi Yerleşkesi'nde özel olarak yaptırılan 250 kişi kapasiteli duruşma salonunun bulunduğu alana otobüslerle getirilen tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında içeriye alındı.

Duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuklu sanık eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, görüntü alan gazetecilere, "Hepinize günaydın arkadaşlar." şeklinde seslendi.

Duruşmada, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetme" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarının yöneltildiği sanıkların kimlik tespitine başlandı.

Duruşmayı, AKP Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz ile AKP Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan da takip ediyor.