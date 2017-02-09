Uluslararası arenada güçlü rakipleri geride bırakarak üç yıl üst üste Türkiye’ye altın madalya kazandıran Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, dördüncü şampiyonluk için gittiği Portekiz’de güçlü rakiplerinin ardından üçüncü oldu. Avrupa’nın değişik ülkelerinden 75 takımın mücadele ettiği şampiyonada, yarışmalar büyük erkekler, büyük kadınlar, genç erkekler ve genç kadınlar olmak üzere 4 kategoride gerçekleştirildi. Şampiyonada büyük erkeklerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi şampiyon olurken, büyük kadınlarda Üsküdar Belediyesi altıncı kez Avrupa şampiyonu olarak önemli bir başarı elde etti. Genç kadınlarda ise Bursa Büyükşehir Belediyesi, üst üste ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde etti. Fenerbahçe ise genç erkekler ve genç kadınlar kategorilerinde elde ettiği iki ikincilikle Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.
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Darıca avrupa üçüncüsü
Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, Portekiz’in Albufeira kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Şampiyonası’nda üçüncü olarak Türkiye’ye bronz madalya kazandırdı.
Etiketler: Fenerbahçe, Portekiz, Türkiye, Bursa Büyükşehir Belediyesi
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Darıca avrupa üçüncüsüDarıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübü, Portekiz’in Albufeira kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Şampiyonası’nda üçüncü olarak Türkiye’ye bronz madalya kazandırdı.
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