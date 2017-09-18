Darıca Bergama’da turu geçmek istiyor

Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur’da bugün 15 maç oynanacak. Bugün, yarın e perylembe günü oynanacak maçlarda kazanan takımlar direkt tur atlayacak. Kupada yola devam eden iki temsilcimizden biri olan 3.Lig 2.Grup temsilimiz Darıca Gençlerbirliği, 2.Turda, sahasında konuk ettiği kentlisi ve aynı grupta mücadele verdiği kardeşi Gölcükspor’u uzatma dakikasında 2-1 yenerek, üçüncü tura çıkmıştı. Bugün zorlu Menemen ile deplasmanda oynayacak Darıca, tek maçı kazanarak, yola devam etmek niyetinde. Pazar günü ligdeki ilk galibiyetini Darıca’da, Ankara Demirspor karşısında 3-1’lik skorla alan takımımız, bugün Bergama 14 Eylül Stadı’nda rakibini devirmeye çabalayacak. Karşılaşma saat 15.30’da başlayacak. Maç berabere bitmesi halinde 30 dakika uzatma oynanacak ve yine eşitlik bozulmazsa penaltılara gidilecek. Ziraat Türkiye Kupası diğer maçlar bugün, yarın ve perşembe günü oynanacak. Birlikspor da yarın sahaya çıkacak. Kendi sahasında Edirnespor’u ağırlayacak. Bu maç da 15.30’da başlayacak. Maçları ASPOR dönüşümlü naklen yayınlayacak.
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Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur’da bugün 15 maç oynanacak.
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