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Darıca Farabi Devlet Hastanesi Başhekimi, 2016 yılını değerlendirdi

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Darıca Farabi Devlet Hastanesi Başhekimi, 2016 yılını değerlendirdi
Darıca Farabi Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hikmet Yaşar 2016 yılı değerlendirme toplantısı yaptı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bulunan Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nin Başhekimi Op. Dr. Hikmet Yaşar, bölge basını ile kahvaltıda bir araya geldi. 2016 yılı faaliyetleri hakkında bilgi veren Yaşar, hastanenin fiziki şartları hakkında açıklamalarda bulundu. ünlük 6 bin hastaya hizmet verdiğini ve 15 bin kişinin hastaneye giriş çıkış yaptığını belirtti.

 

15 KİŞİNİN HASTANEYE GİRİŞ ÇIKIŞ YAPIYOR

Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın Darıca Farabi Devlet Hastanesi’nin araştırma hastanesi yapılacağını açıklamasının ardından süreç hakkında konuşan Başhekim Op. Dr. Hikmet Yaşar, “Artık süreç Sağlık Bakanlığı’ndadır. O süreci kendi tasarrufları ile götüreceklerdir. Fakat ben sürecin çok fazla uzayacağını düşünmüyorum. Devlet Hastanelerinde doktorlar gidip gelebiliyor. Eğitim ve araştırma hastanelerinde bir çınar ağacı yetişiyor. Kadro olarak daha güçlü oluyor. Daha nitelikli operasyonlar yapılıyor. Göztepe SSK’yı, Kartal Eğitim Araştırmayı düşünün. Yıllardır neler yapıyorlar” dedi..
Hastane bölümleri hakkında bilgiler veren Yaşar, “Şu anda üst düzey hizmet vermek için mücadele ediyoruz. İşini layık ile yapan bir ekibe sahibiz. İşimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. Bölgemiz bir sanayi bölgesi. Bu nedenle özellikle Yanık Ünitesi’nin önemi burada ortaya çıkıyor. Bu anlamda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Acil servisimizde sürekli yenilik yapıyoruz. Güçlü bir ekibimiz var. Zaman zaman yoğunluk olabiliyor. Bunu en az seviyede tutmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.Darıca Farabi Devlet Hastanesinde günlük 6 bin hastaya hizmet verilip, 15 bin kişinin hastaneye giriş çıkış yapıyor.

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