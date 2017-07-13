Darıca G.B. Başkanı: Kimseyi gözümüzde büyütmüyoruz

3.Lig temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği Kulübü’nün Başkanı Mustafa Öztürk, yeni sezonda mücadele verecekleri rakipleri gözlerinde büyütmediklerini ve böylesi bir grupta yer almanın kendileri için daha hayırlı olacağını söyledi

Geçen sezonun verdiği deneyimle yeni sezona hazırlandıklarını aktaran Başkan Öztürk, “Rakiplerimizin birçoğunu geçen sezondan biliyoruz. Gruba dâhil edilen yeni takımlar var. Takımları gözümüzde büyütmeye gerek yok. Geçen sezon nasıl bir lig yaşandığını herkes gördü. Bu grupta iş yapacağımıza inanıyorum. Oyuncularıma güvenim tam. Geçen sezon ki hatalara düşmeyeceğiz. Bu sene daha tecrübeli bir takım olarak lige katılacağız. Yeni sezondan bir hayli ümitliyim” dedi.

İLK MAÇI, İÇ SAHADA OYNAMAK AVANTAJLI

Başkan Mustafa Öztürk, “İlk rakibin kim olmasını istersiniz?” sorusuna, “Lige iç sahada başlamak her zaman artı avantajdır. Geçen sezon böyle olmuştu. İlk maçımızı sahada Maltepespor ile oynamış ve 3-0 kazanmıştık. İnşallah bu sezonda ilk maçı evimizde taraftarımızın önünde oynarız. Nasıl başlarsanız öyle gider. 26 Ağustos’taki ilk maçta alacağımız galibiyet, moral açısından da çok iyi olacak” diye konuştu.