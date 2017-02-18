Darıca GB için telafi zamanı

Şampiyonluk yolunda çok ağır bir yara alan Darıca Gençlerbirliği, düşme hattı ile arasında 3 puanlık fark bulunan Sultanbeyli Belediyespor’u konuk edecek.

Geçtiğimiz hafta Afyon deplasmanında 90. dakikada yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrılarak şampiyonluk yolunda çok ağır bir yara alan Darıca Gençlerbirliği, düşme hattı ile arasında 3 puanlık fark bulunan Sultanbeyli Belediyespor’u konuk edecek. Topladığı 43 puan ile lider Afjet Afyon’u 7 puan geriden takip eden Sarı Yeşilli ekip, İstanbullu rakibini devirip Afyon’un son sıradaki Denizli’de puan kaybetmesini bekleyecek.

HAKEM İLE İLGİLİ İLGİNÇ DETAY

Darıca İlçe Stadı’ndaki maç saat 13.30’da başlayacak ve mücadelede Adana’dan Burak Cem Tahiroğlu düdük çalacak. Hakem ile ilgili ilginç bir dip not… Tahiroğlu bu sezon 8 maça çıktı ve bu maçların hiç birini iç saha takımı kazanamadı. 0-0 sona eren Derince – Kırıkkale maçında da görev alan Adanalı hakemin yönettiği maçlarda 4 deplasman takımı kazandı, 4 maç da berabere bitti.

3. LİG 3 GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1 Afjet Afyonspor 22 15 5 2 41 19 50 2 Darıca Gençlerbirliği 22 13 4 5 31 17 43 3 Sakaryaspor 22 11 6 5 34 19 39 4 Diyarbekirspor 22 11 5 6 36 27 38 5 Bayrampaşa 22 10 6 6 36 26 36 6 Düzyurtspor 22 10 5 7 31 23 35 7 Tarsus İdman Yurdu 22 10 5 7 38 31 35 8 Elaziz Belediyespor 22 8 8 6 30 23 32 9 Orhangazispor 21 9 3 9 31 24 30 10 Payasspor 22 7 7 8 24 26 28 11 Muğlaspor 22 7 6 9 26 32 27 12 Ankara Adliyespor 22 8 2 12 26 35 26 13 Sultanbeyli Belediyespor 22 5 8 9 20 30 23 14 12 Bingölspor 21 5 7 9 22 32 22 15 Maltepespor 22 5 6 11 10 28 21 16 Bergama Belediyespor 22 5 5 12 17 30 20 17 Orduspor 22 6 5 11 29 42 14 -9 18 Denizli BBSK 22 3 5 14 15 33 14

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