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Darıca GB için telafi zamanı

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Darıca GB için telafi zamanı
Şampiyonluk yolunda çok ağır bir yara alan Darıca Gençlerbirliği, düşme hattı ile arasında 3 puanlık fark bulunan Sultanbeyli Belediyespor’u konuk edecek.

Geçtiğimiz hafta Afyon deplasmanında 90. dakikada yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrılarak şampiyonluk yolunda çok ağır bir yara alan Darıca Gençlerbirliği, düşme hattı ile arasında 3 puanlık fark bulunan Sultanbeyli Belediyespor’u konuk edecek. Topladığı 43 puan ile lider Afjet Afyon’u 7 puan geriden takip eden Sarı Yeşilli ekip, İstanbullu rakibini devirip Afyon’un son sıradaki Denizli’de puan kaybetmesini bekleyecek.

 

HAKEM İLE İLGİLİ İLGİNÇ DETAY

Darıca İlçe Stadı’ndaki maç saat 13.30’da başlayacak ve mücadelede Adana’dan Burak Cem Tahiroğlu düdük çalacak. Hakem ile ilgili ilginç bir dip not… Tahiroğlu bu sezon 8 maça çıktı ve bu maçların hiç birini iç saha takımı kazanamadı. 0-0 sona eren Derince – Kırıkkale maçında da görev alan Adanalı hakemin yönettiği maçlarda 4 deplasman takımı kazandı, 4 maç da berabere bitti.

 

3. LİG 3 GRUP PUAN DURUMU

          TAKIMLAR                                            O     G   B  M    A     Y     P

1

Afjet Afyonspor

22

15

5

2

41

19

50

 

2

Darıca Gençlerbirliği

22

13

4

5

31

17

43

 

3

Sakaryaspor

22

11

6

5

34

19

39

 

4

Diyarbekirspor

22

11

5

6

36

27

38

 

5

Bayrampaşa

22

10

6

6

36

26

36

 

6

Düzyurtspor

22

10

5

7

31

23

35

 

7

Tarsus İdman Yurdu

22

10

5

7

38

31

35

 

8

Elaziz Belediyespor

22

8

8

6

30

23

32

 

9

Orhangazispor

21

9

3

9

31

24

30

 

10

Payasspor

22

7

7

8

24

26

28

 

11

Muğlaspor

22

7

6

9

26

32

27

 

12

Ankara Adliyespor

22

8

2

12

26

35

26

 

13

Sultanbeyli Belediyespor

22

5

8

9

20

30

23

 

14

12 Bingölspor

21

5

7

9

22

32

22

 

15

Maltepespor

22

5

6

11

10

28

21

 

16

Bergama Belediyespor

22

5

5

12

17

30

20

 

17

Orduspor

22

6

5

11

29

42

14

-9

18

Denizli BBSK

22

3

5

14

15

33

14

 

 

YARININ MAÇLARI

13:00

 

Diyarbekirspor

Ankara Adliye

12

-

13:00

 

Orduspor

Bergama Bel

16

-

13:30

 

Bayrampaşa

Muğlaspor

11

-

13:30

 

DARICA GB

Sultanbeyli Bel

13

-

13:30

 

Denizli BBSK

Afjet Afyon

1

-

13:30

 

Orhangazispor

Düzyurtspor

6

-

13:30

 

Sakaryaspor

Payasspor

10

-

13:30

 

Tarsus İY

Maltepespor

15

-

13:00

 

Elaziz Bel

12 Bingölspor

  
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