Darıca GB için telafi zamanı

Geçtiğimiz hafta Afyon deplasmanında 90. dakikada yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrılarak şampiyonluk yolunda çok ağır bir yara alan Darıca Gençlerbirliği, düşme hattı ile arasında 3 puanlık fark bulunan Sultanbeyli Belediyespor’u konuk edecek. Topladığı 43 puan ile lider Afjet Afyon’u 7 puan geriden takip eden Sarı Yeşilli ekip, İstanbullu rakibini devirip Afyon’un son sıradaki Denizli’de puan kaybetmesini bekleyecek.
HAKEM İLE İLGİLİ İLGİNÇ DETAY
Darıca İlçe Stadı’ndaki maç saat 13.30’da başlayacak ve mücadelede Adana’dan Burak Cem Tahiroğlu düdük çalacak. Hakem ile ilgili ilginç bir dip not… Tahiroğlu bu sezon 8 maça çıktı ve bu maçların hiç birini iç saha takımı kazanamadı. 0-0 sona eren Derince – Kırıkkale maçında da görev alan Adanalı hakemin yönettiği maçlarda 4 deplasman takımı kazandı, 4 maç da berabere bitti.
3. LİG 3 GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1
Afjet Afyonspor
22
15
5
2
41
19
50
2
Darıca Gençlerbirliği
22
13
4
5
31
17
43
3
Sakaryaspor
22
11
6
5
34
19
39
4
Diyarbekirspor
22
11
5
6
36
27
38
5
Bayrampaşa
22
10
6
6
36
26
36
6
Düzyurtspor
22
10
5
7
31
23
35
7
Tarsus İdman Yurdu
22
10
5
7
38
31
35
8
Elaziz Belediyespor
22
8
8
6
30
23
32
9
Orhangazispor
21
9
3
9
31
24
30
10
Payasspor
22
7
7
8
24
26
28
11
Muğlaspor
22
7
6
9
26
32
27
12
Ankara Adliyespor
22
8
2
12
26
35
26
13
Sultanbeyli Belediyespor
22
5
8
9
20
30
23
14
12 Bingölspor
21
5
7
9
22
32
22
15
Maltepespor
22
5
6
11
10
28
21
16
Bergama Belediyespor
22
5
5
12
17
30
20
17
Orduspor
22
6
5
11
29
42
14
-9
18
Denizli BBSK
22
3
5
14
15
33
14
YARININ MAÇLARI
13:00
Diyarbekirspor
Ankara Adliye
12
-
13:00
Orduspor
Bergama Bel
16
-
13:30
Bayrampaşa
Muğlaspor
11
-
13:30
DARICA GB
Sultanbeyli Bel
13
-
13:30
Denizli BBSK
Afjet Afyon
1
-
13:30
Orhangazispor
Düzyurtspor
6
-
13:30
Sakaryaspor
Payasspor
10
-
13:30
Tarsus İY
Maltepespor
15
-
13:00
Elaziz Bel
12 Bingölspor