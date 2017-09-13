DARICA GB’DE YİNE FİYASKO KORKUSU

3.Lig 2.Grup temsilcilerimizden Darıca Gençler Birliği, ‘Yine fiyasko mu?’ sözleriyle anılıyor. İlk iki maçta sadece 2 puan toplayan, gol yemeyen ama gol de atamayan Darıca, tepkilerin odak noktasında bulunuyor

ÇUVALLA PARA HARCIYORLAR AMA, TIK YOK…

Yaklaşık 7 sezondur sürekli çuvalla para harcayan ama bir türlü 2.Lig sevincini yaşayamayan temsilcimiz Darıca’da homurtular yükseliyor. İlk iki haftayı golsüz beraberliklerle geçiren sarı-yeşilli ekipte homurdanmalar başlarken, taraftarlar takımlarından bu hafta mutlak galibiyet bekliyor. Sarı-yeşilli takımda Ankara Demir maçının hazırlıkları başladı.

RE-JENERASYON (YENİLEME) İDMANI YAPTILAR…

Önceki sabah saat 10.00’da haftanın ilk antrenmanını yapan temsilcimizde moraller, ilk iki haftada alınan 0-0’lık beraberliklerden ötürü bozuk. Pazarspor maçında oynayan oyuncular yenileme çalışması yaparken, az süre alan ve forma giymeyen futbolcular ise ayrı bir çalışma gerçekleştirdi. Darıca Gençler Birliği dün saat 16.30’da yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü.