Darıca GTÜ’de nefes açtı!

Yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren 3.Lig ekibimiz Darıca Gençlerbirliği, kros çalışması yaparak nefes açtı

Saat 9.00’da Gebze Teknik Üniversitesi’nin kros parkur alanında 15 ve 20 dakikadan oluşan iki etap halinde koşu yapan sarı yeşilliler, bol bol kondisyon depoladı. Teknik Direktör Gürses Kılıç yönetiminde yapılan kros çalışması 1 saat 10 dakika sürerken, koşu dışında ip atlama, çıkış, sürat ve egzersiz hareketleriyle günün ilk çalışması tamamlandı. Sarı yeşilliler günün ikinci çalışmasını ise saat 18.00’da kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.