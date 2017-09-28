Darıca ipten döndü: 2-3

TFF Spor Toto 3. Lig 2. Grupta mücadele eden temsilcimiz darıca, önceki gece maçında Van deplasmanında 3-0 öne geçtiği maçı 3-2 zar zor kazandı

Van Büyükşehir Belediyespor, sahasında konuk ettiği Darıca Gençler Birliği'ne 3-2 mağlup olurken, temsilcimiz, galibiyeti son anda kurtardı. Zorlu deplasmanda galibiyete ulaşan ekip, Erciyes maçının iki puanlık kaybını da telafi etti.

VAN B.ŞEHİR BELEDİYE: 2 - DARICA G.B.: 3

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Terece *, Mehmet Mithat Levent *, Mustafa Tosun *

VAN B.ŞEHİR BEL.: Onur Bilgin *, Sergen Yılmaz *, Emrah Tacir * (Ali Kuleli dk. 71 *), Mutlu İlengöz * (Onur Bektaş dk. 87 *) Haydar Deniz *, Aykut Emre Yakut *, Emre Toptan *, Temel Taşkın *, Tahir Kurtuluş * (Zafer Özden dk. 46 *), Fahrettin Bıyıklı *, Mehmet Fuat Gölbaşı *

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Gökhan Köstereli *, Alper Tursun *, Cem Tosun * (Mehmet Yeniler dk. 30 *), Yusuf Orhan **, Emrullah Kokoç, Özer Kutlu * (Ömer Yalçın dk. 71 *), Aziz Kızılgün * (Kerem Kaya dk. 85 *), Bünyamin Cesur Karataş *, Doğancan Aynacı *, Hayrullah Bilazer *, Halil Çelik *

GOLLER: Caner Taşkın (dk. 65), Mehmet Fuat Gölbaşı (dk. 78) (Van Büyükşehir Belediyespor), Halil Çelik (dk. 8), Cem Tosun (dk. 12), Alper Tursun (dk. 41), Darıca Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Emrah Tacir, Sergen Yılmaz, Mutlu İlengöz, Zafer Özden, Aykut Emre Yakut, Fahrettin Bıyıklı, Onur Bigin, Haydar Deniz (Van Büyükşehir Belediyespor), Özer Kutlu, Yusuf Orhan, Doğancan Aynacı, Hayrullah Bilazer (Darıca Gençlerbirliği)